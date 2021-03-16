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Право на свет. Удивительное, по белорусским меркам, в окрестностях Лондона

16.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Неподалеку от британской столицы у некоторых домов под окнами расположена табличка «Старинный свет».

Право на свет. Удивительное, по белорусским меркам, в окрестностях Лондона

«По закону 1832 года, если домовладелец более 20 лет получал естественный свет из конкретных окон, у него есть «Право на свет»: никто не может построить напротив дом, забор или посадить дерево», -– пишет Histiry porn.

 
 
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Неподалеку от британской столицы у некоторых домов под окнами расположена табличка «Старинный свет».
 
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