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Право на свет. Удивительное, по белорусским меркам, в окрестностях Лондона
16.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Неподалеку от британской столицы у некоторых домов под окнами расположена табличка «Старинный свет».
«По закону 1832 года, если домовладелец более 20 лет получал естественный свет из конкретных окон, у него есть «Право на свет»: никто не может построить напротив дом, забор или посадить дерево», -– пишет
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Неподалеку от британской столицы у некоторых домов под окнами расположена табличка «Старинный свет».
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