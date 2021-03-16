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В Россию не впустили фуру с картошкой из Беларуси

16.03.2021 10:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз на территорию России крупной партии картофеля из Беларуси.

В Россию не впустили фуру с картошкой из Беларуси

Как сообщается, в пункте «Долосцы-1» (Псковская область) была остановлена фура с 21,5 тонны продовольственного картофеля.

Согласно предъявленным документам, груз следовал из Витебщины на Псковщину.

Во время осмотра было обнаружено, что на большей части сеток с картофелем «отсутствует маркировка, которая должна содержать информацию о наименовании, адресе предприятия-производителя и стране происхождения».

В связи с этим было принято решение о запрете ввоза овощей на территорию РФ.

 
 
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Сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз на территорию России крупной партии картофеля из Беларуси.
 
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