В Россию не впустили фуру с картошкой из Беларуси

Сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз на территорию России крупной партии картофеля из Беларуси.





Как сообщается, в пункте «Долосцы-1» (Псковская область) была остановлена фура с 21,5 тонны продовольственного картофеля.

Согласно предъявленным документам, груз следовал из Витебщины на Псковщину.

Во время осмотра было обнаружено, что на большей части сеток с картофелем «отсутствует маркировка, которая должна содержать информацию о наименовании, адресе предприятия-производителя и стране происхождения».

В связи с этим было принято решение о запрете ввоза овощей на территорию РФ.