Число политзаключенных в Беларуси выросло до 287 человек

Источник материала: АФН

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными Юлию Бодак и Игоря Банцера в связи с предъявлением обвинений и избранием меры пресечения в виде домашнего ареста и взятием под стражу соответственно.

Юлия Бодак постановлением следователя Брестского межрайонного отдела СК от 17.02. 2021 г. была признана обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 339 УК (хулиганство). В отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Согласно предъявленному Юлии Бодак обвинению, она вместе с другими гражданами 23.10.2020 г. изготовила чучело, "представляя его перед общественностью как Президента Республики Беларусь, присоединив к нему два листа бумаги, на которых неустановленное лицо совершило надпись "украл голоса" и ”осудил невиновных”, вывесило чучело на дереве на участке местности по Варшавскому шоссе, тем самым выставив чучело на обозрение неопределенному кругу лиц". Таким образом, по мнению следствия, Юлия Бодак совершила преступление, предусмотренного ч. 2 ст. 339 УК (Хулиганство) — умышленные действия, совершенные группой лиц, которые грубо нарушают общественный порядок, выражают явное неуважение к обществу и отличаются исключительным цинизмом.

Суть действий — содержание надписей, а также вид чучела, по нашему мнению, свидетельствуют об их протестном содержании. Очевидно, что целью данного поступка было выражение своего протеста и несогласия с фальсификацией президентских выборов и сложившейся ситуацией в стране в поствыборный период.

20 октября 2020 г. в г. Гродно за проведение перформанса в виде танца без штанов перед машиной милиции был задержан и взят под стражу известный рок-музыкант и общественный активист Игорь Банцер.

Эти действия Игоря Банцера были квалифицированы органами следствия как совершение хулиганства — ч. 1 ст. 339 УК. При этом, как следует из показаний самого обвиняемого, настоящими мотивами и целями этого поступка было выражение протеста в форме перформанса, сопровождавшегося частичным публичным обнажением (танцем в стрингах на теле) перед машиной с сотрудницами милиции.

Надо отметить, что такая форма протеста, как публичнее полное или частичное обнажение тела, является одной из распространенных форм протеста и выражения своего мнения. Несмотря на дерзкий характер такого рода акции, она носит мирный характер и с учетом обстоятельств, адресата, места и времени совершения действий не преследует низменные мотивы, не преследует цель посягательства на охраняемые свободы других граждан.

По нашему мнению, эти обстоятельства должны были быть учтены органами следствия при правовой квалификации действий Игоря Банцера.

В результате, число политзаключенных в Беларуси выросло до 287 человек.