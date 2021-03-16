Телеграф По его словам, сторонников Лукашенко в белорусском обществе примерно 20%, но проблема в том, что в целом людей, которые не доверяют протесту и его лидерам, больше, чем самих "ябатек", передает





"Есть так называемые скептики, или безразличные люди, которые не доверяют ни Лукашенко, ни протесту. Они не ходили на выборы или голосовали против всех. Таким образом, равнодушные и скептики, составляющие 25% общества, служат "буфером" для "ябатек".





Из-за этого мы не имеем ситуации, в которой 80% — за протест, а против него - 20% "ябатек". Наиболее вероятно, силы раскладываются следующим образом: 50-55% – за протест, 20-25% – “буфер” и еще 20-25% – это ябатьки", - считает Астапеня.





По его словам, сторонников Лукашенко можно разделить на материалистов (людей системы, в частности - силовиков, финансово зависимых от распределения средств в системе, "благодаря чему они имеют большие ресурсы, чем могли бы", и "огромные социальные бенефиты" в виде преждевременного выхода на достаточно высокую пенсию, возможности получения бесплатных квартир и т.д.) и тех, кто сознательно или нет доверяют Лукашенко.





При этом Астапеня отмечает, что для «ябатек» Лукашенко важнее воли народа и должен управлять Беларусью независимо от того, выиграл он выборы или нет.





"Выборы для них — это вообще что-то чужое. Я думаю, что раньше у нас было еще ошибочное представление, мол, количество «ябатек» стремительно сокращается, так как Александр Лукашенко и его система ведут себя абсолютно неадекватно.





Мы тут ошибаемся, ведь «ябатьки» в своем большинстве считают, что примерно так и нужно делать. Может быть, некоторые из них хотели бы чуть меньше жестокости, но, по их мнению, “главное – это отбить атаку бчбшников, а там пусть будет, что будет”", — рассказал эксперт.





По его словам, "они руководствуются тем, что говорит им пропаганда, хотя и не во всем".





Женщин больше чем мужчин

Согласно эксперту, среди «ябатек» процент женщин и мужчин составляет 60% и 40 %, соответственно. Это самый возрастной сегмент белорусского общества. Часто они имеют средне-специальное образование и живут преимущественно в меньших городах. Из соцсетей они предпочитают «Одноклассников».





Таким образом, рассказал Астапеня, типичный образ сторонника Лукашенко – это женщина-пенсионерка со средне-специальным образованием, живущая в небольшом городе.





«Ябатек» можно переубедить

При этом эксперт отметил, что у сторонников Лукашенко есть «что-то в мировоззрении, что идет навстречу протесту». Так, среди них есть те, кто считает, что «силовики все же перестарались, что все же нужно делать какие-то значительные уступки протеста». Кто-то не воспринимает Всебелорусское народное собрание, а часть признает, что обычный человек в Беларуси не защищен.





«Мы увидели, что есть аргументы, которые могут влиять на «ябатек». Вопрос только в том, что решения должны быть более кастомизированы: нельзя сделать одно образовательное видео, которое откроет всем «ябатькам» Беларусь по-другому. С ними нужно работать более изящно, стараясь понять психологию каждого отдельного сторонника Лукашенко, исследуя приемлемое и неприемлемое для них», — подчеркнул Астапеня.