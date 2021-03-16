|
Перерожденная Opel Manta: классический кузов и электричество
Источник материала: Tut.by
Без малого спустя полвека в компании Opel решили вспомнить о модели Manta — ее дебют состоялся в сентябре 1970 года, а возрожденная «двухдверка» предстанет в виде так называемого
Пока Opel поделилась только тизером будущей Manta GSe ElektroMOD. В общем и целом машина сохранит оригинальный кузов, но фронтальная часть будет оформлена в новом стиле марки: это стреловидные ходовые огни и прозрачная панель на месте привычной решетки радиатора, в центре которой красуется логотип Opel. Такую стилистку передка, которую в компании называют Vizor, получили
А еще Manta GSe ElektroMOD будет электромобилем, но подробностей о технике купе пока нет — сообщается только, что рестомод, как и предшественник, получит задний привод. Панель приборов в салоне по последней моде будет цифровой.
Точная дата полноценной премьеры Manta GSe ElektroMOD неизвестна, но подробности об этом интересном проекте Opel, по всей видимости, раскроет уже в ближайшее время.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Без малого спустя полвека в компании Opel решили вспомнить о модели Manta - ее дебют состоялся в сентябре 1970 года, а возрожденная «двухдверка» предстанет в виде...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)