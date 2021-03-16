ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Перерожденная Opel Manta: классический кузов и электричество

16.03.2021 10:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Без малого спустя полвека в компании Opel решили вспомнить о модели Manta — ее дебют состоялся в сентябре 1970 года, а возрожденная «двухдверка» предстанет в виде так называемого рестомода, то есть старого автомобиля, переделанного с использованием современных технологий.


Фото: Opel

Пока Opel поделилась только тизером будущей Manta GSe ElektroMOD. В общем и целом машина сохранит оригинальный кузов, но фронтальная часть будет оформлена в новом стиле марки: это стреловидные ходовые огни и прозрачная панель на месте привычной решетки радиатора, в центре которой красуется логотип Opel. Такую стилистку передка, которую в компании называют Vizor, получили Mokka нового поколения и обновленный Crossland.


Оригинальная Opel Manta на платформе Ascona была представлена в 1970 году. За первый полный год продаж только в Германии Opel передала клиентам 56 200 таких машин

А еще Manta GSe ElektroMOD будет электромобилем, но подробностей о технике купе пока нет — сообщается только, что рестомод, как и предшественник, получит задний привод. Панель приборов в салоне по последней моде будет цифровой.

Точная дата полноценной премьеры Manta GSe ElektroMOD неизвестна, но подробности об этом интересном проекте Opel, по всей видимости, раскроет уже в ближайшее время.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Без малого спустя полвека в компании Opel решили вспомнить о модели Manta - ее дебют состоялся в сентябре 1970 года, а возрожденная «двухдверка» предстанет в виде...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Падающий лыжник» очень похож на хоккеиста, который играл за сборную и участвовал в провластных пробегах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by