Перерожденная Opel Manta: классический кузов и электричество

Источник материала: Tut.by

Без малого спустя полвека в компании Opel решили вспомнить о модели Manta — ее дебют состоялся в сентябре 1970 года, а возрожденная «двухдверка» предстанет в виде так называемого рестомода , то есть старого автомобиля, переделанного с использованием современных технологий.



Фото: Opel

Пока Opel поделилась только тизером будущей Manta GSe ElektroMOD. В общем и целом машина сохранит оригинальный кузов, но фронтальная часть будет оформлена в новом стиле марки: это стреловидные ходовые огни и прозрачная панель на месте привычной решетки радиатора, в центре которой красуется логотип Opel. Такую стилистку передка, которую в компании называют Vizor, получили Mokka нового поколения и обновленный Crossland .



Оригинальная Opel Manta на платформе Ascona была представлена в 1970 году. За первый полный год продаж только в Германии Opel передала клиентам 56 200 таких машин

А еще Manta GSe ElektroMOD будет электромобилем, но подробностей о технике купе пока нет — сообщается только, что рестомод, как и предшественник, получит задний привод. Панель приборов в салоне по последней моде будет цифровой.

Точная дата полноценной премьеры Manta GSe ElektroMOD неизвестна, но подробности об этом интересном проекте Opel, по всей видимости, раскроет уже в ближайшее время.