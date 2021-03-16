«Падающий лыжник» очень похож на хоккеиста, который играл за сборную и участвовал в провластных пробегах

Источник материала: Tut.by

Одним из главных действующих лиц «Минской лыжни» стал «падающий лыжник», видео с которым разместил телеграм-канал «Пул Первого». Он удивительным образом похож на бывшего хоккеиста сборной Беларуси, а ныне спортивного директора Федерации хоккея Андрея Башко.

Напомним, что участник «Минской лыжни» несколько раз падал, находясь рядом с Александром Лукашенко, который раздавал тому советы.

Как рассказали в эфире «Беларусь 1», падающий лыжник — достаточно известный хоккеист. На лыжах он стоял всего третий раз в жизни и попал в заявку на участие в соревнованиях в последний момент.

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт пояснила РИА Новости , что мужчина участвовал в забеге новичков-любителей.

— Это, для сравнения, как чемпионат мира и кубок IBU… Президент как раз остался, чтобы начинающих лыжников из второго забега на финише поддержать, — рассказала она РИА «Новости».

Наталья Эйсмонт заявила, что появившиеся домыслы, что лыжник специально падает, чтобы поддаться Лукашенко, — это фейк.

— Какие могут быть поддавки, когда на трибуне тысячи зрителей? У нас такое невозможно, и организаторы это прекрасно знают. Отношение у президента к этому самое жесткое, за такие поддавки и работы лишиться можно, — заявила Эйсмонт.

Среди участников «Минской лыжни» помимо очень похожего на Башко лыжника также были замечены Дмитрий Басков, Алексей Крутиков, Алексей Баранов и Артем Каркоцкий.

Чем известен Андрей Башко?

Защитник выступал за сборную Беларуси в конце 2000-х. Он играл за национальную команду на трех чемпионатах мира. Всего на ЧМ Башко провел 15 матчей и набрал 2 (0+2) очка.



Фото: hockey.by

Также хоккеист защищал цвета белорусских клубов «Юность», «Минск», «Керамин», «Динамо», «Химволокно», «Металлург», «Шахтер», «Гомель». В России играл за «Амур» и новокузнецкий «Металлург», в Украине — за «Кременчук», а закончил карьеру в 2018 году в чемпионате ОАЭ.

Защитник дважды выигрывал чемпионат Беларуси, становился победителем Континентального кубка.

В КХЛ за «Амур» и минское «Динамо» провел 38 матчей, набрав 5 (1+4) очков.

Теперь Башко выступает за команду Александра Лукашенко.

Известен Башко не только своей хоккейной деятельностью. 21 августа он принимал участие в автопробеге вместе с другими экс-хоккеистами, среди которых Дмитрий Басков, Михаил Захаров и Алексей Баранов.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Я не знаю, кто людей разделил, но все они за мир и доброту. В тех пробегах (под БЧБ флагами — прим. ред.) я не участвую, приехал сегодня сюда — не могу же я разорваться, — сказал тогда Башко.

В конце ноября он стал спортивным директором Федерации хоккея Беларуси, заменив на этой должности Владимира Бережкова.

Также Башко нередко появляется на телевидении в качестве эксперта, а на Европейских играх в Минске работал менеджером по управлению спортивными объектами.

Еще в разгар хоккейной карьеры женился на Юлии Башко — руководителе группы поддержки Ice Girls.

В понедельник вечером SPORT.TUT.BY запросил комментарии Андрея Башко в Федерации хоккея Беларуси. Нам сообщили, что спросят спортивного директора, когда он появится на рабочем месте. Если Андрей Башко будет готов рассказать о своем участии в «Минской лыжне», мы опубликуем его комментарий на сайте.