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В Мядельском районе Audi вылетела в кювет и перевернулась
Источник материала: Tut.by
Легковушка вылетела в кювет и перевернулась в Мядельском районе, пострадал водитель. Об этом
Информация о происшествии поступила спасателям вечером 15 марта. Когда работники МЧС прибыли на место аварии, выяснилось, что девушка на Audi TT не справилась с управлением и съехала в кювет, где транспортное средство перевернулось на бок.
В результате ДТП водитель оказалась заблокирована в авто. Спасатели помогли ей выбраться из машины и передали медикам. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшая была доставлена в больницу.
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В результате ДТП водитель оказалась заблокирована в авто.
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