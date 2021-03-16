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В Бресте пьяный на BMW влетел в разделительное ограждение: один человек погиб, один в больнице
Источник материала: Tut.by
Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла ночью 16 марта в Бресте,
По предварительной информации, 21-летний водитель BMW ехал по улице Янки Купалы, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, после чего автомобиль влетел в разделительное ограждение.
В результате ДТП 35-летний пассажир легковушки от полученных травм умер на месте происшествия, а 21-летний был доставлен в больницу. Водитель в аварии не пострадал. Медицинское освидетельствование показало, что парень был пьян — 1,4 промилле алкоголя.
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Авария произошла ночью 16 марта на улице Янки Купалы.
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