Belavia презентовала мобильное приложение

Источник материала:
Tut.by
Сегодня авиакомпания «Белавиа» презентовала собственное мобильное приложение. Об этом сообщается на сайте превозчика.
Мы запускаем собственное мобильное приложение Belavia
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Belavia презентовала мобильное приложениеЭто базовая версия мобильного приложения авиакомпании. В будущем планируется увеличение количества доступных функций.
Мы запускаем собственное мобильное приложение Belavia