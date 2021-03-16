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«Мокрые волосы весят восемь килограммов». Женщина отказалась от стрижки на 13 лет и показала результат

16.03.2021 10:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

30-летняя жительница английского города Лафборо Зиба Келли считается самой длинноволосой женщиной Британии. Она не стриглась 13 лет и отрастила волосы двухметровой длины, пишет lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Келли перестала стричься в 17 лет: «Мои волосы росли очень быстро, мне приходилось ходить к парикмахеру порой по два раза в месяц. В один момент они достигли бедер, и я поняла, что больше не хочу их отрезать».


Все фото: Glen Minikin/Mail on Sunday/SOLO Syndication/ABACAPRESS.COM

Зиба вспоминает, что первые несколько лет после отказа от стрижки у нее часто болели голова и шея из-за тяжести волос. «Когда я принимаю душ, я вешаю их на крючок в кабине, чтобы снять тяжесть с шеи и плеч, потому что мокрые они весят восемь килограмм», — объясняет женщина.

На мытье головы у Келли уходит полтора часа, час — на расчесывание.

 
 
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30-летняя жительница английского города Лафборо Зиба Келли считается самой длинноволосой женщиной Британии. Она не стриглась 13 лет и отрастила волосы двухметровой...
 
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