«Мокрые волосы весят восемь килограммов». Женщина отказалась от стрижки на 13 лет и показала результат

Источник материала: Tut.by

30-летняя жительница английского города Лафборо Зиба Келли считается самой длинноволосой женщиной Британии. Она не стриглась 13 лет и отрастила волосы двухметровой длины, пишет lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.







Келли перестала стричься в 17 лет: «Мои волосы росли очень быстро, мне приходилось ходить к парикмахеру порой по два раза в месяц. В один момент они достигли бедер, и я поняла, что больше не хочу их отрезать».



Все фото: Glen Minikin/Mail on Sunday/SOLO Syndication/ABACAPRESS.COM







Зиба вспоминает, что первые несколько лет после отказа от стрижки у нее часто болели голова и шея из-за тяжести волос. «Когда я принимаю душ, я вешаю их на крючок в кабине, чтобы снять тяжесть с шеи и плеч, потому что мокрые они весят восемь килограмм», — объясняет женщина.

На мытье головы у Келли уходит полтора часа, час — на расчесывание.





