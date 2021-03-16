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Telegram получила миллиард долларов на размещении облигаций
Источник материала: Onliner
Telegram разместила собственные облигации и привлекла $1 млрд с перспективой конвертировать долг в акции в случае будущего IPO. Долларовые облигации под 7% годовых были размещены в прошедшую пятницу,
О планах Telegram разместить конвертируемые облигации в объеме более 1 миллиарда долларов стало известно в феврале,
Ценность мессенджера выросла после анонса Павлом Дуровым планов по монетизиации Telegram. Компания оценивает существующий объем рекламного пространства мессенджера в 430 млрд просмотров в месяц и говорит о возможности получить значительную долю рынка мобильной рекламы (оценивается в $200—400 млрд).
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Telegram разместила собственные облигации и привлекла $1 млрд с перспективой конвертировать долг в акции в случае будущего IPO. Долларовые облигации под 7% годовых были...
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