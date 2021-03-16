Telegram получила миллиард долларов на размещении облигаций

Источник материала: Onliner

Telegram разместила собственные облигации и привлекла $1 млрд с перспективой конвертировать долг в акции в случае будущего IPO. Долларовые облигации под 7% годовых были размещены в прошедшую пятницу, сообщает РБК со ссылкой на информированные источники. Минимальный лот для участия составлял $500 тыс., бонды размещены до 2026 года, первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 года.

О планах Telegram разместить конвертируемые облигации в объеме более 1 миллиарда долларов стало известно в феврале, напоминает «Прайм». Описывая бизнес в материалах для инвесторов, компания указывала на последовательный рост более чем на 40% в год на протяжении более семи лет, а также напоминала, что Telegram стал самым скачиваемым неигровым мобильным приложением в январе 2021 года (по данным компании Sensor Tower).

Ценность мессенджера выросла после анонса Павлом Дуровым планов по монетизиации Telegram. Компания оценивает существующий объем рекламного пространства мессенджера в 430 млрд просмотров в месяц и говорит о возможности получить значительную долю рынка мобильной рекламы (оценивается в $200—400 млрд).