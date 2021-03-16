Ограждением срезало часть кузова BMW — пассажир погиб (видео)

Источник материала: Onliner

«Неслись от „Планеты“ (ночной клуб) на „бэхе“ в сторону Савушкина (молочный завод), — цитирует слова очевидца ночного ДТП в облцентре „Виртуальный Брест“. — Залетели на забор разделительный, снесли около 8—10 пролетов, всю встречку пролетели и остановились на тротуаре на пешеходном со стороны автосалона. Видел накрытые тела. Много деталей валялось вокруг, кто-то очень сильно рыдал». В МВД подтвердили: не обошлось без жертв.

«21-летний водитель BMW-523, находясь в состоянии опьянения (1,4 промилле), не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, затем врезался в заборное ограждение разделительного газона, после чего авто остановилось на встречной полосе, — сообщили предварительную версию в МВД. — В результате ДТП 35-летний пассажир легковушки погиб, а 21-летний доставлен в больницу. Водитель не пострадал».

По данным ГУГАИ, с начала года почти 2300 водителей были задержаны за вождение в пьяном виде, 86 из них повторно. Водителю за ДТП с указанными обстоятельствами грозит наказание вплоть до лишения свободы на 7 лет с лишением прав на 5 лет — согласно ч. 4 ст. 1317 УК РБ.

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