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«Белавиа» запустила собственное мобильное приложение
Источник материала: Onliner
Сегодня компания «Белавиа» представила собственное приложение для покупки билета и регистрации на рейс. Теперь для этого не нужно заходить на фирменный сайт или привязываться к кассам. Говорят, скоро добавят больше функций.
Для покупки билетов необходимо ввести данные о городах вылета и прибытия, датах, количестве пассажиров. Система предложит варианты для выбора. После покупки билета пользователю придет электронное письмо с подтверждением платежа.
Также в приложении есть возможность зарегистрироваться на рейс онлайн, что ускоряет прохождение регистрации в аэропорту. Для большинства регулярных рейсов в сети «Белавиа» пользователи смогут получить мобильные посадочные талоны с QR-кодом.
В компании говорят, что постепенно добавится больше функций. Например, возможность сканирования паспорта для быстрого ввода данных, вход в личный кабинет участника программы лояльности и другие.
«Мы давно планировали разработать платформу, которая бы упростила для пассажиров регистрацию на рейс и сделала бы другие сервисы авиакомпании доступнее. К нам обратились из EPAM с новостью, что на хакатоне социальных проектов возникла идея создания приложения для „Белавиа“, — говорит генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец. — Я пообщался с командой разработчиков на хакатоне, консультировал их: рассказывал, как устроена наша инфраструктура, какие возможности для пользователей можно предоставить с помощью приложения».
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Сегодня компания «Белавиа» представила собственное приложение для покупки билета и регистрации на рейс. Теперь для этого не нужно заходить на фирменный сайт или...
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