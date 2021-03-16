Россиянин купил у дилера Duster со скрученным пробегом, подал в суд и выиграл дело

Источник материала: Onliner

Житель российского Череповца купил у дилера подержанный Renault Duster за 740 тысяч рублей ($10,1 тысячи). Пробег автомобиля составлял 45 тысяч километров. Актуальность этого показателя мужчина не проверял по базам, ведь дилер не должен обмануть. Оказывается, может. Подробности пишет портал Drom .

После перенастройки бортового компьютера одометр неожиданно поменял показатель на 96 тысяч километров. Владелец решил проверить автомобиль и с помощью одного из интернет-сервисов узнал, что еще в августе прошлого года машина проходила ТО на пробеге 93 836 километров.

Покупатель обратился к дилеру с претензией и подал в суд.

«Поскольку условие о пробеге транспортного средства является существенным, информация об этом показателе влияет на правильность выбора товара покупателем, а также на его стоимость, поскольку в действительности указывает на более значительный износ деталей и агрегатов, чем истец рассчитывал при заключении договора, суд удовлетворил исковые требования Степанова», — отметили в суде.

В итоге покупная цена автомобиля уменьшена на 68 тысяч рублей. Суд постановил выплатить неустойку 69 тысяч рублей, штраф по Закону о защите прав потребителя — 69 тысяч рублей, компенсация морального ущерба была оценена в 2 тысячи рублей. Также с ответчика суд взыскал оплату услуг оценщика и почтовые расходы.

Общая сумма возмещения составила 212 тысяч рублей.