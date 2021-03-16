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Россиянин купил у дилера Duster со скрученным пробегом, подал в суд и выиграл дело
Источник материала: Onliner
Житель российского Череповца купил у дилера подержанный Renault Duster за 740 тысяч рублей ($10,1 тысячи). Пробег автомобиля составлял 45 тысяч километров. Актуальность этого показателя мужчина не проверял по базам, ведь дилер не должен обмануть. Оказывается, может. Подробности пишет портал
После перенастройки бортового компьютера одометр неожиданно поменял показатель на 96 тысяч километров. Владелец решил проверить автомобиль и с помощью одного из интернет-сервисов узнал, что еще в августе прошлого года машина проходила ТО на пробеге 93 836 километров.
Покупатель обратился к дилеру с претензией и подал в суд.
«Поскольку условие о пробеге транспортного средства является существенным, информация об этом показателе влияет на правильность выбора товара покупателем, а также на его стоимость, поскольку в действительности указывает на более значительный износ деталей и агрегатов, чем истец рассчитывал при заключении договора, суд удовлетворил исковые требования Степанова», — отметили в суде.
В итоге покупная цена автомобиля уменьшена на 68 тысяч рублей. Суд постановил выплатить неустойку 69 тысяч рублей, штраф по Закону о защите прав потребителя — 69 тысяч рублей, компенсация морального ущерба была оценена в 2 тысячи рублей. Также с ответчика суд взыскал оплату услуг оценщика и почтовые расходы.
Общая сумма возмещения составила 212 тысяч рублей.
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Житель российского Череповца купил у дилера подержанный Renault Duster за 740 тысяч рублей ($10,1 тысячи). Пробег автомобиля составлял 45 тысяч километров. Актуальность этого...
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