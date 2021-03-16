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Места и условия промыслового вылова угря определены в Беларуси

16.03.2021 11:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар ― Sputnik. Минприроды определило места и условия промыслового вылова угря в рыболовных угодьях без соблюдения промысловой меры, соответствующее постановление от 5 марта 2021 года №6 опубликовано во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

Ловить угря можно будет с использованием стационарных ловушек в Минской (с 1 апреля по 30 мая) и Витебской (10 апреля по 8 июня) областях. В частности, речь идет о реках Друйка, Дрисвята и Свиранка.

А вот охотиться на угря с переносными ловушками с ячеей не менее 16 миллиметров и не более 250 метров от мест впадения, истока водотоков или соединения с другими водными объектами можно будет на 16 озерах и 11 реках.

В список вошли следующие озера: Нобисто-Дедино, Укля, Висяты, Иказнь, Дривяты, Войсо, Струсто, Неспиш, Болойсо, Недрово, Снуды, Волос Северный, Большие Швакшты, Сита, Важа, Туросы.

А также ловить рыбу можно будет на реках Друйка, Дробня, Скема, Нарочанка, Смолка, Свирянка, Мяделка, Окуневка, Рака и в протоке между озерами Струсто и Войсо.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Угорь под угрозой

С угрем сложилась непростая ситуация. В озерах его осталось совсем немного. Рыба не может попасть на Браславские озера, как раньше – по рекам, чисто физически: на пути ей мешают латвийские ГЭС на Двине и Друйке, которые были построены еще во времена СССР.

Весь угорь в озерах сегодня – это наследие зарыблений конца 1990-х – начала 2000-х. Последнее зарыбление производилось здесь в 2007-м за счет государственных средств. Причем в качестве посадочного использовался материал из Великобритании и Франции. Вся проблема в том, что с 2007 года ЕС ввел санкции на поставку молоди угря в третьи страны – Беларусь тоже включена в этот список.

Некоторое время назад возникали идеи привозить посадочный материал из Марокко, но ученые отнеслись к этому предложению скептически: марокканский угорь вряд ли сможет прижиться в Беларуси. По некоторым данным, вопрос восполнения угря в водоемах страны обсуждался на уровне правительства, и возможно, поставки британского посадочного материала этого вида рыб будут возобновлены в ближайшем будущем.

Sputnik делал репортаж о Браславах, где узнал, стало ли меньше рыбы в местных озерах.

 
Теги: Минск
 
 
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В постановлении речь идет о Минской и Витебской областях, где можно будет вылавливать угря без соблюдения промысловой меры.
 
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