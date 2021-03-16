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Экипажи Су-30СМ и расчеты ЗРК будут обучаться в Беларуси

16.03.2021 11:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 16 мар – Sputnik. Планами военного сотрудничества Беларуси и России предусмотрена совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ и обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах России.

Планы сотрудничества обсудили министры обороны Беларуси и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу на встрече в начале марта в Москве.

По информации Минобороны республики, учебно-боевой центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО в Беларуси будет организован для совместной подготовки экипажей самолетов Су-30СМ.

"Обучение белорусских специалистов работе будет проводиться на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных Сил Российской Федерации, а также совместное выполнение учебно-боевых задач", - подчеркнули в министерстве.

Работа центра позволит значительно повысить уровень обученности специалистов и подготовки подразделений, как ВВС и войск ПВО Беларуси, так и Воздушно-космических сил России. А главное - укрепит развитие Единой региональной системы ПВО Союзного государства. Кроме военно-воздушной, принято решение укреплять наземную составляющую армий.

"В Российской Федерации планируется создать учебно-боевой центр совместной подготовки сухопутных войск. В нем будет вестись подготовка мотострелковых и танковых подразделений государств по методикам, учитывающим боевой опыт российских Вооруженных Сил", - рассказали в ведомстве.

Там отметили, что совместная подготовка позволит на новом уровне отработать элементы взаимодействия подразделений белорусских Вооруженных Сил с силами региональной группировки войск российской армии и значительно повысить эффективность ее применения.

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Теги: Минск
 
 
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Летчики Беларуси и России на новейших авиакомплексах проведут подготовку и выполнят совместные учебно-боевые задачи.
 
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