Какие курсы доллара и евро установили обменники 16 марта

Источник материала: Tut.by

Курс доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 16 марта снижается. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 16 марта

На торгах курс доллара снизился на 0,1% — до 2,5913 рубля, евро упал на 0,17% — до 3,0895 рубля, а курс российского рубля вырос на 0,22% — до 3,5532 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.57).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (Беларусбанк, Банк БелВЭБ), а ниже всего — 2,594 рубля (Абсолютбанк, Белорусский народный банк, РРБ-Банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Абсолютбанке, БСБ Банке, Технобанке, Франсабанке — 2,591 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанке — 3,15 рубля, а ниже всего — в Paritetbank, Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Франсабанке — 3,094 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Белорусском народном банке, БСБ Банке — 3,09 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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