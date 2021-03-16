Источник материала: Хартия'97

СМИ: Самый разыскиваемый в мире преступник тесно связан со спецслужбами РФ 16.03.2021, 11:18

Ян Марсалек

Новые факты о «похождениях» Яна Марсалека в Африке.

"По данным телепрограмм report München и BR Recherche, экс-менеджер Wirecard Марсалек, разыскиваемый Интерполом, был более тесно связан с российскими службами безопасности, чем было известно ранее. Кляйншмидт, эксперт по вопросам, связанным с беженцами, рассказал об общении с ним", - сообщается на сайте телепередачи Tagesschau немецкого телеканала ARD (перевод — inopressa.ru ).

"Этот план был более чем странным для члена правления концерна, акции которого зарегистрированы на фондовой бирже: Ян Марсалек хотел осуществить в охваченной гражданской войной Ливии проект для беженцев. В 2017 году он нанял для разработки концепции известного эксперта. Его зовут Килиан Кляйншмидт, и он среди прочего работал на ООН в Африке и на Ближнем Востоке. В интервью политической передаче report München телеканала ARD он впервые рассказал о своем общении с Марсалеком".

"На встрече в Мюнхене в июне 2017 года тогдашний менеджер Wirecard рассказал, что недавно он "при поддержке русских" посещал отвоеванный у террористической группировки "Исламское государство"* античный город Пальмира в Сирии. При этом интерес к запланированному проекту для беженцев Марсалек быстро потерял. Вместо этого, как рассказал Кляйншмидт, 41-летний Марсалек заговорил о намерении сформировать пограничное войско для охраны южной границы Ливии из 15-20 тыс. ополченцев. "В чем была его идея: нужно взять ливийских ополченцев, дать им форму, обучить их и вооружить для защиты границ ливийского государства". Британская газета Financial Times уже в июле 2020 года сообщала о предполагаемом визите Марсалека в Пальмиру, но ссылалась лишь на анонимные источники", - говорится в статье.

"На другой встрече в феврале 2018 года Марсалек, по словам Кляйншмидта, говоря о видео, снятых на нагрудные видеокамеры, сказал двум деловым партнерам из Австрии: "Парни расстреливают всех пленных". Кляйншмидт предположил, что речь шла о стрельбе со стороны сотрудников российских охранных фирм. Один из двух австрийцев до сих работает в министерстве обороны в звании бригадира. (...) В переписку по электронной почте, которую Марсалек вел с двумя деловыми партнерами из Австрии и с которой удалось ознакомиться report München, также был вовлечен российский эксперт по арабским странам, которого подозревают в связях с российской военной спецслужбой ГРУ".

"Марсалек контактировал с одной из российских охранных фирм, которая была активна в Ливии. По информации report München и BR Recherche, он также поддерживал связь с собственниками цементного завода в ливийском Бенгази, компанией Libya Holdings Limited. (...) Бенгази находится в зоне влияния мятежного военачальника Халифы Хафтара, поддерживаемого Россией, - указывают авторы публикации. - По словам Кляйншмидта, Марсалек также называл себя совладельцем трех цементных заводов в Ливии. (...)Libya Holdings, отвечая на запрос, опровергла, что Марсалек является ее совладельцем. Однако компания подтвердила, что российская охранная фирма РСБ работала на цементном заводе в Ливии, как минимум в 2017 году. РСБ заявила, что "никогда не имела никакого отношения" к Яну Марсалеку. По словам фирмы, ее задача в Бенгази состояла лишь в разминировании".

"В марте 2019 года Марсалек общался об этом в Telegram с сотрудницей Wirecard и, по-видимому, с иронией, писал о людях, которых "расстреливают МОИ русские из РСБ". После развала Wirecard Марсалек бежал в Минск в Белоруссии через Австрию. (...) Как сообщал журнал Stern, в августе Федеральная разведывательная служба BND предполагала, что Марсалек находится на строго охраняемом объекте российской спецслужбы ФСБ в Балашихе к востоку от Москвы".

Слова Килиана Кляйншмидта также указывают и на то, что информация о беглом менеджере Wirecard не имела для немецких органов безопасности высшего приоритета - с экспертом по-прежнему не связались представители немецких ведомств. Депутат от партии СвДП Флориан Тонкар заявил о "чрезвычайно непрофессиональных" и "катастрофических" действиях ведомств, передает ARD.

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