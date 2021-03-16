Источник материала: Хартия'97

Польша выдала белорусским IT-специалистам более 2500 виз 16.03.2021, 10:58

Более десяти крупных белорусских IT-компаний занимаются переводом бизнеса в Польшу.

По программе релокации для белорусских IT-компаний и IT-специалистов Польша выдала уже более 2500 виз. Такую цифру назвала полномочный представитель премьер-министра Польши по правительственным технологиям Юстына Орловска, пишет dev.by .

Программа "Poland. Business Harbour" начала действовать в сентябре 2020 года. В ней участвуют более ста польских компаний IT-сектора.

Поддержку по этой программе для переезда в Польшу получат 19 белорусских стартапов (медтех и финтех). Всего же было прислано более 100 таких заявок. Организаторы планируют расширить проект еще на 20 мест.

Более десяти крупных белорусских IT-компаний занимаются переводом бизнеса в Польшу в рамках этой программы. Их названия пока не озвучиваются.

Активная эмиграция белорусских айтишников началась после выборов в августе 2020 года. На это повлияло как трехдневное отключение интернета в стране, так и репрессии против некоторых кампаний за поддержку мирных протестов.

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