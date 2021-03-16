Беларусь запретила ввоз свинины из Польши

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси ввел запрет на ввоз свинины из Польши из-за АЧС.





«В Беларуси 16 марта введены временные ограничения на ввоз свинины из Польши. Ограничения введены в связи с продолжающейся регистрацией в Польше случаев заболевания свиней АЧС (африканской чумой свиней)», — говорится в решении департамента, опубликованном на его сайте.

Таким образом, запрещен ввоз в Беларусь из Польши живых свиней, спермы хряков, свинины и продуктов ее переработки, в том числе мяса диких кабанов, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, кормов и кормовых добавок для животных, в том числе из птицы и рыбы, кроме готовых, термически обработанных кормов и добавок для кошек и собак. Корма и добавки для кошек и собак, содержащие свиноводческое сырье, также ввозить запрещено.

Запрещены также поставки растительных кормов и кормовых добавок для животных из Варминьско-Мазурского, Западно-Поморского, Люблинского, Любушского, Мазовецкого, Нижнесилезского, Подкарпатского и Подляского воеводств Польши.

Кроме того, Минсельхозпрод считает необходимым принять дополнительные меры контроля по биологической защите крупных свиноводческих комплексов, ферм и хозяйств всех форм собственности.

Ограничения на ввоз свинины из Польши не повлияют на работу мясоперерабатывающих предприятий и внутренний рынок, заявили БелаПАН в пресс-службе Минсельхозпрода. «Ни в 2019-м, ни в 2020-м, ни в начале 2021 года свинина из Польши к нам не импортировалась», — сообщили в пресс-службе.

«Если же говорить про самообеспеченность внутреннего рынка мясной продукцией в целом, то Беларусь занимает лидирующие позиции среди стран ЕАЭС по производству мяса на душу населения. Статистика это подтверждает: по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в мире уровень среднедушевого потребления мяса составляет 43,6 килограмма на человека в год, в то время как в нашей стране — 94. В прошлом году на душу населения мы произвели 132 килограмма мяса, тем самым уровень самообеспечения превысил 135%», — отметили в Минсельхозпроде.