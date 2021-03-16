ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь запретила ввоз свинины из Польши

16.03.2021 11:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси ввел запрет на ввоз свинины из Польши из-за АЧС.

Беларусь запретила ввоз свинины из Польши

«В Беларуси 16 марта введены временные ограничения на ввоз свинины из Польши. Ограничения введены в связи с продолжающейся регистрацией в Польше случаев заболевания свиней АЧС (африканской чумой свиней)», — говорится в решении департамента, опубликованном на его сайте.

Таким образом, запрещен ввоз в Беларусь из Польши живых свиней, спермы хряков, свинины и продуктов ее переработки, в том числе мяса диких кабанов, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, кормов и кормовых добавок для животных, в том числе из птицы и рыбы, кроме готовых, термически обработанных кормов и добавок для кошек и собак. Корма и добавки для кошек и собак, содержащие свиноводческое сырье, также ввозить запрещено.

Запрещены также поставки растительных кормов и кормовых добавок для животных из Варминьско-Мазурского, Западно-Поморского, Люблинского, Любушского, Мазовецкого, Нижнесилезского, Подкарпатского и Подляского воеводств Польши.

Кроме того, Минсельхозпрод считает необходимым принять дополнительные меры контроля по биологической защите крупных свиноводческих комплексов, ферм и хозяйств всех форм собственности.

Ограничения на ввоз свинины из Польши не повлияют на работу мясоперерабатывающих предприятий и внутренний рынок, заявили БелаПАН в пресс-службе Минсельхозпрода. «Ни в 2019-м, ни в 2020-м, ни в начале 2021 года свинина из Польши к нам не импортировалась»,  — сообщили в пресс-службе.    

«Если же говорить про самообеспеченность внутреннего рынка мясной продукцией в целом, то Беларусь занимает лидирующие позиции среди стран ЕАЭС по производству мяса на душу населения. Статистика это подтверждает: по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в мире уровень среднедушевого потребления мяса составляет 43,6 килограмма на человека в год, в то время как в нашей стране — 94. В  прошлом году на душу населения мы произвели 132 килограмма мяса, тем самым уровень самообеспечения превысил 135%»,  — отметили в Минсельхозпроде.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси ввел запрет на ввоз свинины из Польши из-за...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко потребовал установить контроль над оборотом криптовалют
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by