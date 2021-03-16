ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Российских военных в Беларуси станет больше

16.03.2021 11:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В совместном учебно-боевом центре, который Беларусь и Россия планируют создать в Гродненской области, будут готовить специалистов Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

Российских военных в Беларуси станет больше

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, на переговорах 5 марта в Москве министр обороны Виктор Хренин и его российский коллега Сергей Шойгу «пришли к единому мнению о необходимости формирования трех учебно-боевых центров совместной подготовки». Ранее сообщалось, что в России центры предполагается создать в Нижегородской и Калининградской областях, в Беларуси — в Гродненской области.

Как поясняет пресс-служба Минобороны, на базе учебно-боевого центра в Беларуси будут организованы «совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных сил РФ, а также совместное выполнение учебно-боевых задач».

«Работа центра позволит значительно повысить уровень обученности специалистов и подготовки подразделений как ВВС и войск ПВО Республики Беларусь, так и Воздушно-космических сил Российской Федерации, укрепить практическую составляющую развития Единой региональной системы ПВО Союзного государства», — подчеркнули в министерстве.

Сообщается, что в России планируется создать учебно-боевой центр совместной подготовки сухопутных войск, где будут готовить мотострелковые и танковые подразделения Беларуси и РФ «по методикам, учитывающим боевой опыт российских Вооруженных сил».

Совместная подготовка, как утверждается, позволит «на новом уровне отработать элементы взаимодействия подразделений белорусских Вооруженных сил с силами региональной группировки войск (сил) Вооруженных сил РФ и, в конечном счете, значительно повысить эффективность ее применения».

«Определена целесообразность создания в Калининградской области России учебно-боевого центра на базе Балтийского флота Западного военного округа. Это направление даст возможность готовить белорусские подразделения на базе воинских частей Морской пехоты РФ, оснащенных БТР82А. <…> Также центр позволит использовать современную материальную базу для водолазной подготовки белорусских специалистов», — говорится в сообщении Минобороны.

В военном ведомстве напомнили, что БТР82А поступят в Вооруженные силы Беларуси в этом году.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В совместном учебно-боевом центре, который Беларусь и Россия планируют создать в Гродненской области, будут готовить специалистов Военно-воздушных сил и войск...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ограждением срезало часть кузова BMW — пассажир погиб (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by