Лукашенко потребовал установить контроль над оборотом криптовалют

Источник материала: АФН

Лукашенко потребовал от правительства и Нацбанка установить необходимый контроль над операциями с криптовалютами и токенами в синеокой.

«В 2017 году мы первые в мире специальным декретом создали правовые условия для развития этих технологий в Беларуси… Как мне докладывают, кричащих злоупотреблений в этой сфере не допущено. Вместе с тем в мире уже выработались определенные правила, направленные на предотвращение легализации преступных доходов, недопущение финансирования терроризма и исключение предпосылок к различного рода криминальной деятельности», - сказал Лукашенко на совещании.

"Поэтому правительство, Комитет государственного контроля, Нацбанк предлагают уточнить некоторые положения законодательства и установить необходимый уровень контроля над новой сферой финансовых операций", - потребовал он.