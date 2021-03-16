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Имейте ввиду: россиянам советуют запасаться долларами

16.03.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В корзине белорусского рубля значительная доля российского, поэтому курс последнего отражается на состоянии нашей национальной валюты.

Зафиксированное накануне, 15 марта, падение доллара и евро по отношению к рублю до минимума с начала года может носить временный характер. Об этом рассказали эксперты, опрошенные РИА Новости.

Они посоветовали запастись иностранной валютой на среднесрочную перспективу, которая может реализоваться из-за коррекции на нефтяном рынке и введения жестких санкций США.

Курс доллара с начала дня опустился до 72,8 российского рубля, курс евро — ниже 87 рублей. Российская валюта укрепляется по отношению к основным иностранным уже седьмую сессию подряд.

Как отметил Андрей Верников из «Универ Капитала», в ближайшее время предпосылок для падения рубля не так много, особенно с учетом продаж экспортерами валюты до конца квартала. 

По его прогнозу, доллар до конца месяца упадет до 72,4 рубля, евро — до 86,5 рубля. 

Евгений Миронюк из «Фридом финанс» согласен с подобной оценкой при условии высоких цен на нефть, а также безопасного уровня инфляции и отсутствия сильных коррекционных настроений на мировых рынках.

Вместе с тем Верников напомнил, что новое падение цен на энергоносители или угроза санкций поднимут доллар до 76,5 рубля, евро — до 92 рублей. 

Владимир Евстифеев из банка «Зенит» описал текущую ситуацию как шаткую, где позитив может легко повернуться в противоположную сторону. При этом рубль как таковой может быть ни при чем. Рост базовой доходности американских бондов может увести валюту со всех развивающихся рынков.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В корзине белорусского рубля значительная доля российского, поэтому курс последнего отражается на состоянии нашей национальной валюты.
 
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