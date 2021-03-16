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Лукашенко предложил максимально использовать опыт Китая в построении цифрового общества
Источник материала: Onliner
Александр Лукашенко рассказал о подготовке указа, направленного на регулирование сферы цифрового развития страны. Как
«Считаю, что решение этих вопросов у нас затянулось. Два года назад мы определились, что принципиальные подходы вырабатываются правительством, а другие госорганы должны ему в этом помогать. Необходимо, чтобы все предложения были выверены и глубоко проработаны. Летом мы их должны рассмотреть на отдельном совещании», — передает слова Лукашенко БЕЛТА.
Он также предложил озвучить мнения о том, что стоит улучшить в правовом поле, чтобы незадействованный мировой капитал мог найти свое применение в белорусском сегменте мирового IT-рынка.
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Александр Лукашенко рассказал о подготовке указа, направленного на регулирование сферы цифрового развития страны. Как сообщает БЕЛТА, этот документ позволит...
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