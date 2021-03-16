Лукашенко предложил максимально использовать опыт Китая в построении цифрового общества

Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко рассказал о подготовке указа, направленного на регулирование сферы цифрового развития страны. Как сообщает БЕЛТА, этот документ позволит сосредоточить имеющиеся ресурсы на нескольких ключевых направлениях, создать единый орган государственного регулирования, максимально использовать опыт Китая в построении цифрового общества.

«Считаю, что решение этих вопросов у нас затянулось. Два года назад мы определились, что принципиальные подходы вырабатываются правительством, а другие госорганы должны ему в этом помогать. Необходимо, чтобы все предложения были выверены и глубоко проработаны. Летом мы их должны рассмотреть на отдельном совещании», — передает слова Лукашенко БЕЛТА.

Он также предложил озвучить мнения о том, что стоит улучшить в правовом поле, чтобы незадействованный мировой капитал мог найти свое применение в белорусском сегменте мирового IT-рынка.