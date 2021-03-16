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Завершено следствие по студенческим маршам в Минске. Арестованы 12 человек (видео)

16.03.2021 11:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Следственный комитет сообщил, что закончено расследование уголовного дела в отношении организаторов студенческих протестов в Минске. По делу проходят 12 обвиняемых — в том числе студенты и преподаватель. СК уточняет, что действия обсуждались со Светланой Тихановской.

По данным следствия, представители вузов являлись координаторами, администрировали телеграм-каналы, призывали к участию в акциях протеста, изготавливали и распространяли листовки, управляли участниками, занимались их подготовкой и материальным обеспечением, сообщали о перемещениях сотрудников органов внутренних дел; для координации осуществлялись постоянные видеоконференции.

СК сообщает: протестующие блокировали коридоры и лестницы, затрудняли проход студентов, преподавателей и посетителей, создавали шум (крики, свист, пение); в результате «нарушалась нормальная работа учреждения образования и срывался образовательный процесс».

Деятельность группы пресек КГБ. Допрошены свидетели и обвиняемые, проведены обыски, изъята техника, ее содержимое проанализировано. Фигурантам предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 17 и ч. 1 ст. 342 УК (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, совершенная группой лиц). Они взяты под стражу.

Дело передано прокурору для направления в суд. Следственный комитет информирует, что продолжается работа «по привлечению к ответственности других участников противоправной деятельности подобного рода».

 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет сообщил, что закончено расследование уголовного дела в отношении организаторов студенческих протестов в Минске. По делу проходят 12...
 
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