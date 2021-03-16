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Таможенники будут выполнять функции пограничников в семи пунктах пропуска

16.03.2021 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар ― Sputnik. Совмин расширил перечень пунктов пропуска через границу, в которых таможенные органы будут выполнять отдельные функции органов пограничной службы (ОПС), соответствующее постановление №144 от 12 марта опубликовано на Национальном правовом интернет-портале во вторник.

Некоторые функции пограничников, включая пограничный контроль, лягут на плечи таможенников на белорусско-украинской границе. В частности, речь идет о пунктах пропуска "Новая Рудня" и "Мокраны" (последний – с 1 января 2022 года).

На литовском направлении таможенники будут выполнять некоторые функции пограничников в "Котловке", но с 1 сентября 2021 года.

Каждому пункту пропуска определены функции ОПС, которые выполняют таможенники.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ранее в перечне были четыре пункта пропуска: автодорожный "Козловичи" на границе с Польшей, а также два железнодорожных – "Гудогай" на станции Молодечно, что на границе с Литвой, и "Бигосово" на станции Полоцк на границе с Латвией, а также пункт пропуска "Аэродром Орша".

Тогда сообщалось, что цель данной меры – оптимизация работы таможенников и пограничников в пунктах пропуска, внедрение принципа "одного окна" и сокращение времени проведения контрольных процедур.

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Теги: Минск
 
 
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Ранее в перечне находились четыре пункта пропуска, сейчас их число увеличилось до семи, таможенникам заметно прибавилось работы.
 
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