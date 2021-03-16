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Пьяный водитель устроил ДТП в Бресте: погиб пассажир – видео

16.03.2021 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Смертельная авария произошла в Бресте в ночь на 16 марта, об этом рассказали в МВД Беларуси.

Инцидент случился в 1:10 на улице Янки Купалы областного центра. По предварительным данным, 21-летний водитель BMW не справился с управлением, машина наехала на бордюрный камень, после чего врезалась в заборное ограждение разделительного газона. В итоге легковушка оказалась на встречной полосе.

В результате аварии погиб пассажир 35 лет, еще один - 21-летний - был доставлен в больницу.

Сам водитель в результате ДТП не пострадал. Анализ показал наличие его в крови 1,4 промилле алкоголя.

По факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств возбуждено уголовное дело.

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В ГАИ также сообщили, что за два месяца текущего года в стране произошло произошло 390 аварий, в которых погибло 65 человек, 396 получили ранения. В числе ДТП - 13 случившихся по вине нетрезвых водителей. В них погиб один человек и 14 были травмированы.

Там напомнили, что с 1 марта в республике изменилась ответственность за вождение в нетрезвом виде. Теперь управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения от 0,3 до 0,8 промилле включительно будет наказываться штрафом в размере 100 базовых величин, а также лишением права сроком на три года.

В случае, если степень опьянения более 0,8 промилле, штраф может составить 200 базовых величин, а права управления лишат на пять лет.

 
Теги: Брест
 
 
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Находившийся за рулем мужчина не пострадал, однако один из пассажиров погиб, второй попал в больницу.
 
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