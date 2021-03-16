Источник материала: UDF



Коллаж: РБК-Украина

«Я его боялась, если выпьет. Я даже не выходила из квартиры. Это очень жестокий человек, так как были уже избиения людей... И душил, вот детей душил, показывал гениталии свои», - рассказала жительница Счастливого Александра Юнгина.

«Я написала заявление по поводу того, что душит детей, показывал гениталии. Полиция ко мне приехала, его забрали, но через час его отпустили. Как нам сказала полиция – ну не было же тяжких телесных повреждений», – рассказала женщина.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Убийство Маши Борисовой: подозреваемый держал в страхе село и показывал детям гениталии Появились новые данные о подозреваемом в убийстве девочки.

Соседи задержанного рассказали телеканалу, что мужчина держал в страхе все село, отличался своей неадекватностью, а также показывал детям гениталии.В селе рассказывают, что подозреваемый Николай жил один, по соседству с убитой Машей, и дружил с ее отцом. Когда мужчина был трезвым он никого не трогал, а вот когда выпивал спиртное - все его боялись, поскольку знали, что у Николая три судимости за хулиганство и избиение людей.По словам соседки Натальи Глобовой, именно над ее детьми мужчина издевался.Односельчане Николая не могут поверить в то, что он способен на убийство. По их словам, он был неадекватным, но такого исхода они не могли предположить. Люди отмечали, что мужчина мог убить кошку, но человека - нет.До этого сообщалось, что у подозреваемого есть трое детей. Двое из них живут в России, а сам Николай также родился в РФ.