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Астролог назвала знаки Зодиака, которым до конца марта грозит крах любви и отношений
Источник материала: UDF
Фото: freepik.com
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Телец
В личных отношениях могут быть опасности, поэтому не будьте эгоистичны, проводите как можно больше времени с любимым человеком. Основа крепких отношений - честность и доверие, но все могут разрушить провокации. Существует вероятность тайных связей и запретных любовных отношений, но решаясь на обман, будьте готовы, что он раскроется и приведет к нерадостным последствиям.
Лев
В марте у Львов могут быть конфликты или разрывы отношений с партнерами по браку вплоть до развода, поэтому следует умерить свой пыл. Могут быть предательства и измены со стороны партнера. Либо вы сами можете поддаться страсти и изменить любимому человеку и из-за этого потерять его.
Водолей
В марте Водолеи погонятся за удовольствиями и развлечениями, но будьте аккуратны и не забывайте про близких. Следует уделить внимание своим домочадцам и любимым, так как могут быть проблемы с воспитанием, разлад в отношениях, проблемы в обучении и разочарование в любви.
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В марте у Львов могут быть конфликты или разрывы отношений с партнерами по браку вплоть до развода.
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