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Астролог назвала знаки Зодиака, которым до конца марта грозит крах любви и отношений

16.03.2021 11:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Астролог назвала знаки Зодиака, которым до конца марта грозит крах любви и отношений
Фото: freepik.com
Гороскоп на март 2021 предупреждает некоторые знаки Зодиака об опасности потерять любимых людей из-за ссор и недопонимания. Кому до конца первого месяца весны не повезет в любви - читайте в нашем материале.

Своим прогнозом с Lite поделилась известный украинский астролог Арина Артуровна.

Телец


В личных отношениях могут быть опасности, поэтому не будьте эгоистичны, проводите как можно больше времени с любимым человеком. Основа крепких отношений - честность и доверие, но все могут разрушить провокации. Существует вероятность тайных связей и запретных любовных отношений, но решаясь на обман, будьте готовы, что он раскроется и приведет к нерадостным последствиям.

Лев


В марте у Львов могут быть конфликты или разрывы отношений с партнерами по браку вплоть до развода, поэтому следует умерить свой пыл. Могут быть предательства и измены со стороны партнера. Либо вы сами можете поддаться страсти и изменить любимому человеку и из-за этого потерять его.

Водолей


В марте Водолеи погонятся за удовольствиями и развлечениями, но будьте аккуратны и не забывайте про близких. Следует уделить внимание своим домочадцам и любимым, так как могут быть проблемы с воспитанием, разлад в отношениях, проблемы в обучении и разочарование в любви.
 
 
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В марте у Львов могут быть конфликты или разрывы отношений с партнерами по браку вплоть до развода.
 
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