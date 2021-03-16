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Белорусский рубль рухнул к российскому утром 16 марта

16.03.2021 11:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусский рубль рухнул к российскому утром 16 марта
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Торги во вторник открылись падением доллара до минимума за 26 дней, а евро до минимума за 54 дня. Но валютная корзина подорожала до максимума за 12 дней, благодаря укреплению российского рубля.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:08:

Курс доллара снизился на 0,0023 BYN до 2,5917 BYN/USD — минимума почти за четыре недели.

Курс евро упал на 0,0038 BYN до 3,0910 BYN/EUR.

Евро дешевеет уже седьмой раз за последние восемь торгов. Сегодня утром стоимость евровалюты упала до минимума за 54 дня. За этот период курс евро обвалился на 0,0619 BYN.

Курс российского рубля вырос ещё на 0,0093 BYN до 3,5545 BYN/100 RUB — максимума за 6,5 месяцев.

За последние шесть торгов рубль РФ дорожает уже пятый раз. Его стоимость за это время подскочила 0,0454 BYN.

Московская биржа


Высокие цены на нефть оказывают серьёзную поддержку российскому рублю. Так, курс доллара сегодня утром на торгах в Москве упал ниже уровня 73,00 российских рублей. Последний раз доллар опускался так низко более восьми месяцев назад в конце июля 2020 года.

Евро упал до 86,87 российских рублей — минимума с середины августа 2020 года (примерно 8 месяцев назад).

Укрепление российского рубля позволяет белорусскому рублю подорожать к доллару и евро, но, конечно, не так значительно.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Российский рубль подорожал до максимума за 195 дней.
 
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