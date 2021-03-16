|
Лукашенко – на спецсовещании: «Тем, кто начнет вопить, что IT зажимают»
16.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Во вторник белорусский правитель собрал совещание, чтобы обсудить проекты правовых актов, направленных на пресечение незаконных финансовых операций в сфере высоких технологий.
— Я пригласил вас, чтобы выработать решения, которые стоят на стыке двух, сообщает
В некоторых странах инструменты IT-корпораций активно и неприкрыто используются в политических процессах (нам это знакомо). Те, кто выпустил все эти процессы из-под контроля, теперь пожинают соответствующие плоды.
Лукашенко пояснил, что на совещании будет рассматриваться одна из сфер, «куда цифровая трансформация проникла очень глубоко, — финансовые отношения». По его словам, за три года наработана конкретная практика, получен реальный опыт.
— Как мне докладывают, кричащих злоупотреблений в этой сфере не допущено. Вместе с тем в мире уже выработались определенные правила, направленные на предотвращение легализации преступных доходов, недопущение финансирования терроризма и исключение предпосылок к различного рода криминальной деятельности.
Поэтому правительство, Комитет государственного контроля, Нацбанк предлагают уточнить некоторые положения законодательства и установить необходимый уровень контроля над новой сферой финансовых операций. Это первый блок вопросов.
Второй блок вопросов, отметил он, связан с использованием цифровых технологий для расширения возможностей развития. При этом, заверил Лукашенко, речь идет исключительно об установлении контроля, а не об ущемлении какой-либо сферы.
— Тем, кто начнет вопить, что IT зажимают… Хочу сказать, что речь идет о контроле, с одной стороны, цивилизованном контроле. А с другой стороны, мы хотим воспользоваться моментом и для нашего развития использовать этот сегмент.
Компании, работающие в Парке высоких технологий, по большинству экономических показателей значительно опережают традиционные отрасли. И валютная выручка, которая поступает в страну благодаря их работе, стала значимым фактором финансовой, а значит, и ценовой устойчивости.
Однако нам надо посмотреть шире. В ковидный период прошлого года страны — мировые лидеры напечатали триллионы долларов (мы об этом уже не единожды говорили), чтобы защитить, спасти людей. Кто-то на этом пытался нажиться, кто-то эту ситуацию использовал. Все это видели, понимают и еще больше поймут потом. Никто не скрывает, что триллионы долларов были напечатаны для сохранения собственной экономики, поддержки бизнеса и людей.
Куда хлынули эти средства? Их стали вкладывать в то, что имеет наибольшую перспективу к росту и, естественно, прибыльность, — в IT-индустрию.
По словам Лукашенко, сформировался бешеный спрос, и стоимость высокотехнологичных компаний выросла от 200% до 800%:
— Ни один законный вид деятельности не может обеспечить такой доход. Даже стоимость ничем не подкрепленной криптовалюты достигла рекордных значений. Однако большая часть напечатанных денег до сих пор не связана, и это говорит о том, что у нас есть огромный потенциал роста, если мы сможем привлечь их в нашу страну.
По словам Лукашенко, готовится комплексный указ. Этот документ позволит сосредоточить имеющиеся ресурсы на нескольких ключевых направлениях, создать единый орган государственного регулирования, максимально использовать опыт Китая в построении цифрового общества.
— Считаю, что решение этих вопросов у нас затянулось. Два года назад мы определились, что принципиальные подходы вырабатываются правительством, а другие госорганы должны ему в этом помогать. Необходимо, чтобы все предложения были выверены и глубоко проработаны. Летом мы их должны рассмотреть на отдельном совещании.
Как сообщает «Пул первого», заместитель премьер-министра Николай Снопков подтвердил, что летом доложат о комплексном подходе к созданию таких институтов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник белорусский правитель собрал совещание, чтобы обсудить проекты правовых актов, направленных на пресечение незаконных финансовых операций в сфере...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)