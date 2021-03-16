Лукашенко – на спецсовещании: «Тем, кто начнет вопить, что IT зажимают»

Источник материала: Салiдарнасць

Во вторник белорусский правитель собрал совещание, чтобы обсудить проекты правовых актов, направленных на пресечение незаконных финансовых операций в сфере высоких технологий.

— Я пригласил вас, чтобы выработать решения, которые стоят на стыке двух, сообщает БЕЛТА . — Но сегодня мировые тенденции таковы, что «цифра» в буквальном смысле проникает в каждый дом. Действия, а иногда и просто публичные заявления руководства цифровых гигантов стали существенно влиять на традиционные отрасли: автомобилестроение, транспорт, логистику, услуги, космические разработки и так далее.

В некоторых странах инструменты IT-корпораций активно и неприкрыто используются в политических процессах (нам это знакомо). Те, кто выпустил все эти процессы из-под контроля, теперь пожинают соответствующие плоды.

Лукашенко пояснил, что на совещании будет рассматриваться одна из сфер, «куда цифровая трансформация проникла очень глубоко, — финансовые отношения». По его словам, за три года наработана конкретная практика, получен реальный опыт.

— Как мне докладывают, кричащих злоупотреблений в этой сфере не допущено. Вместе с тем в мире уже выработались определенные правила, направленные на предотвращение легализации преступных доходов, недопущение финансирования терроризма и исключение предпосылок к различного рода криминальной деятельности.

Поэтому правительство, Комитет государственного контроля, Нацбанк предлагают уточнить некоторые положения законодательства и установить необходимый уровень контроля над новой сферой финансовых операций. Это первый блок вопросов.

Второй блок вопросов, отметил он, связан с использованием цифровых технологий для расширения возможностей развития. При этом, заверил Лукашенко, речь идет исключительно об установлении контроля, а не об ущемлении какой-либо сферы.

— Тем, кто начнет вопить, что IT зажимают… Хочу сказать, что речь идет о контроле, с одной стороны, цивилизованном контроле. А с другой стороны, мы хотим воспользоваться моментом и для нашего развития использовать этот сегмент.

Компании, работающие в Парке высоких технологий, по большинству экономических показателей значительно опережают традиционные отрасли. И валютная выручка, которая поступает в страну благодаря их работе, стала значимым фактором финансовой, а значит, и ценовой устойчивости.

Однако нам надо посмотреть шире. В ковидный период прошлого года страны — мировые лидеры напечатали триллионы долларов (мы об этом уже не единожды говорили), чтобы защитить, спасти людей. Кто-то на этом пытался нажиться, кто-то эту ситуацию использовал. Все это видели, понимают и еще больше поймут потом. Никто не скрывает, что триллионы долларов были напечатаны для сохранения собственной экономики, поддержки бизнеса и людей.

Куда хлынули эти средства? Их стали вкладывать в то, что имеет наибольшую перспективу к росту и, естественно, прибыльность, — в IT-индустрию.

По словам Лукашенко, сформировался бешеный спрос, и стоимость высокотехнологичных компаний выросла от 200% до 800%:

— Ни один законный вид деятельности не может обеспечить такой доход. Даже стоимость ничем не подкрепленной криптовалюты достигла рекордных значений. Однако большая часть напечатанных денег до сих пор не связана, и это говорит о том, что у нас есть огромный потенциал роста, если мы сможем привлечь их в нашу страну.

Цифра дня. Сколько виз выдала Польша белорусским айтишникам

По словам Лукашенко, готовится комплексный указ. Этот документ позволит сосредоточить имеющиеся ресурсы на нескольких ключевых направлениях, создать единый орган государственного регулирования, максимально использовать опыт Китая в построении цифрового общества.

— Считаю, что решение этих вопросов у нас затянулось. Два года назад мы определились, что принципиальные подходы вырабатываются правительством, а другие госорганы должны ему в этом помогать. Необходимо, чтобы все предложения были выверены и глубоко проработаны. Летом мы их должны рассмотреть на отдельном совещании.

Как сообщает «Пул первого», заместитель премьер-министра Николай Снопков подтвердил, что летом доложат о комплексном подходе к созданию таких институтов.