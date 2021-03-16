Уже известно имя лучшей биатлонистки сезона. И вот с кем она встречается

Источник материала: Tut.by

Норвежка Тириль Экхофф досрочно выиграла Большой хрустальный глобус по итогам сезона 2020/2021 и автоматически стала номером один в женском биатлоне. По этому случаю знакомим вас с главным вдохновителем 30-летней Тириль — ее бойфрендом Онуном Лид Бигландом, которого сама биатлонистка называет лучшим другом и любимым человеком в одном лице.

Фото из инстаграма Тириль Экхофф

Досуг: путешествия, фесты, розыгрыши

Тириль Экхофф уже несколько лет встречается с экс-лыжником Онуном Лид Бигландом, выступавшим за сборную Норвегии на юниорском уровне.

Пара вместе путешествует, ходит в горы, отмечает национальные праздники и гоняет на музыкальные фесты. При этом Тириль рада, что Онун — спортсмен в прошлом.

Фото из инстаграма Тириль Экхофф

— Два действующих спортсмена в паре — это было бы слишком, — считает Экхофф.

В инстаграме у них мало милых романтических фото — зато полно безбашенные снимков, сделанных с юмором и огнем в глазах.

Фото из инстаграма Тириль Экхофф

Фото из инстаграма Тириль Экхофф

Тириль и Онун очень любят подшутить друг над другом. Экхофф как-то решила разыграть бойфренда и сказала, что беременна.

— Я серьезно ушибла бедро и была очень расстроена. Ушиб был огромным. Чтобы все зажило, пришлось удалить старую кровь. У меня было внутреннее кровотечение между кожей и мышцами. Я сделала ультразвук шишки, отправила фото своему парню, написав, что беременна. Ему сильно поплохело, — веселилась норвежка.

Планы: есть, спать, заниматься любовью

Фото из инстаграма Тириль Экхофф

Или вот еще один пример раскрепощенности Экхофф.

На пресс-конференции IBU перед рождественской паузой-2021 у биатлонистки спросили, каковы ее планы на каникулы:

— Есть, спать… Возможно, заниматься любовью, — рассмеялась в ответ Тириль.

— Аналогично, — подхватила задорный настрой норвежки Доротея Вирер.

При этом раскрепощенность 30-летней Экхофф имеет границы: хоть она регулярно и попадает в топы биатлонных красоток, Тириль ни разу не засветилась на обложке мужского журнала.

Фото из инстаграма Тириль Экхофф

— Возможно, я бы и согласилась, но мой папа точно не гордился бы таким поступком. Он у меня очень строгий, — отмечала норвежка. — Меня вряд ли можно назвать послушной дочкой, но я стараюсь.

При этом лучшая биатлонистка мира подчеркивает: ей нравится оставаться настоящей женщиной, несмотря на тяжелую физическую работу.

Фото из инстаграма Тириль Экхофф

— У меня много женских слабостей. Вполне традиционных. Как все женщины, я очень эмоциональная и иногда очень много плачу. Люблю оставаться женственной прежде всего. Когда получается, занимаюсь рукоделием, вяжу на спицах. И, конечно, как все девушки, я обожаю шопинг.