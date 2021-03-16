Уже известно имя лучшей биатлонистки сезона. И вот с кем она встречается

Норвежка Тириль Экхофф досрочно выиграла Большой хрустальный глобус по итогам сезона 2020/2021 и автоматически стала номером один в женском биатлоне. По этому случаю знакомим вас с главным вдохновителем 30-летней Тириль — ее бойфрендом Онуном Лид Бигландом, которого сама биатлонистка называет лучшим другом и любимым человеком в одном лице.
Досуг: путешествия, фесты, розыгрыши
Тириль Экхофф уже несколько лет встречается с экс-лыжником Онуном Лид Бигландом, выступавшим за сборную Норвегии на юниорском уровне.
Пара вместе путешествует, ходит в горы, отмечает национальные праздники и гоняет на музыкальные фесты. При этом Тириль рада, что Онун — спортсмен в прошлом.
— Два действующих спортсмена в паре — это было бы слишком, — считает Экхофф.
В инстаграме у них мало милых романтических фото — зато полно безбашенные снимков, сделанных с юмором и огнем в глазах.
Тириль и Онун очень любят подшутить друг над другом. Экхофф как-то решила разыграть бойфренда и сказала, что беременна.
— Я серьезно ушибла бедро и была очень расстроена. Ушиб был огромным. Чтобы все зажило, пришлось удалить старую кровь. У меня было внутреннее кровотечение между кожей и мышцами. Я сделала ультразвук шишки, отправила фото своему парню, написав, что беременна. Ему сильно поплохело, — веселилась норвежка.
Планы: есть, спать, заниматься любовью
Или вот еще один пример раскрепощенности Экхофф.
На пресс-конференции IBU перед рождественской паузой-2021 у биатлонистки спросили, каковы ее планы на каникулы:
— Есть, спать… Возможно, заниматься любовью, — рассмеялась в ответ Тириль.
При этом раскрепощенность 30-летней Экхофф имеет границы: хоть она регулярно и попадает в топы биатлонных красоток, Тириль ни разу не засветилась на обложке мужского журнала.
— Возможно, я бы и согласилась, но мой папа точно не гордился бы таким поступком. Он у меня очень строгий, — отмечала норвежка. — Меня вряд ли можно назвать послушной дочкой, но я стараюсь.
При этом лучшая биатлонистка мира подчеркивает: ей нравится оставаться настоящей женщиной, несмотря на тяжелую физическую работу.
— У меня много женских слабостей. Вполне традиционных. Как все женщины, я очень эмоциональная и иногда очень много плачу. Люблю оставаться женственной прежде всего. Когда получается, занимаюсь рукоделием, вяжу на спицах. И, конечно, как все девушки, я обожаю шопинг.