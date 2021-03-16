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12 обвиняемых. СК завершил расследование уголовного дела против студентов

16.03.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В уголовном деле 12 обвиняемых: студенты, преподаватель и член Координационного совета. В СК утверждают, что вопросы организации протестных акций обсуждались со Светланой Тихановской.

12 обвиняемых. СК завершил расследование уголовного дела против студентов
фото носит иллюстративный характер
"Представители учреждений образования являлись координаторами на местах, администрировали тематические телеграм-каналы, лично призывали к участию в акциях протеста, изготавливали и распространяли листовки с призывами, управляли участниками, занимались их подготовкой и материальным обеспечением, сообщали о перемещениях сотрудников органов внутренних дел", — заявили в Следственном комитете.

Там также утверждают, что протестные акции срывали образовательный процесс и нормальную работу вузов, поскольку молодежь блокировала коридоры и лестничные марши, затрудняла проход студентов, преподавателей и посетителей, создавала шум (громкие крики, свист, скандирование лозунгов, пение).

В уголовном деле 12 обвиняемых: студенты, преподаватель и член Координационного совета. В СК утверждают, что вопросы организации протестных акций обсуждались со Светланой Тихановской, в том числе — при помощи постоянных видеоконференций.

По результатам расследования фигурантам предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 17 и ч. 1 ст. 342 (Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, совершенная группой лиц) Уголовного кодекса Беларуси.

Обвиняемые находятся под стражей, уголовное дело передано прокурору для направления в суд.


О каком деле говорит СК

Как напоминает tut.by, 12 ноября 2020 года к девяти студентам пяти минских вузов пришли из КГБ. Позже им предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Все это время молодые люди находятся в СИЗО. Это:

Мария Каленик, студентка БГАИ;
Ксения Сырамалот, студентка БГУ;
Кася Будько, студентка БГПУ;
Яна Оробейко, студентка БГПУ;
Егор Канецкий, студент БГУ;
Глеб Фицнер, студент МГЛУ;
Илья Трахтенберг, отчисленный студент БГУ;
Виктория Гранковская, отчисленная студентка БНТУ;
Анастасия Булыбенко, отчисленная студентка БНТУ.

В тот же день была задержана преподавательница БГУИР Ольга Филатченкова. Ей также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса. 

Как и выпускнице БГМУ, члену Координационного совета и представителю Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов Алане Гебремариам.

Спустя две недели, 26 ноября, сотрудники КГБ задержали Татьяну Екельчик, студентку мехмата БГУ. Ей предъявили обвинение по ст. 342 УК. Она также находится под стражей.
 
 
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В уголовном деле 12 обвиняемых: студенты, преподаватель и член Координационного совета. В СК утверждают, что вопросы организации протестных акций обсуждались со...
 
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