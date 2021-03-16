Названы самые востребованные в Беларуси вакансии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси найти новую работу можно не выходя из дома – все доступные вакансии служб занятости есть в интернете. А тем, кто не подобрал подходящий вариант, предлагают пройти курсы переобучения. Какие профессии самые востребованные, рассказывает корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.