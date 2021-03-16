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Названы самые востребованные в Беларуси вакансии

16.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси найти новую работу можно не выходя из дома – все доступные вакансии служб занятости есть в интернете. А тем, кто не подобрал подходящий вариант, предлагают пройти курсы переобучения. Какие профессии самые востребованные, рассказывает корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.



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Найти новую работу можно не выходя из дома – все доступные вакансии служб занятости есть в интернете.
 
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