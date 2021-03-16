Источник материала: Хартия'97

Житель Кельна повелся на фальшивый твит Илона Маска и потерял больше $500 тысяч 16.03.2021, 11:51

1,322

Фото: Khosrork/ Getty/ BBC

Реклама «раздачи биткоинов» выглядела очень профессионально.

Момент, когда он потерял 564 тыс. долларов, Себастиан всегда будет вспоминать с чувством одновременно гнева и стыда, рассказывает Би-би-си .

А накануне вечером ничто, как говорится, не предвещало…

Они с женой смотрели сериал на Netflix, а потом она пошла спать, а он остался на диване с телефоном. И вот тут пришел твит от Илона Маска.

"Маск написал "Dojo 4 Doge?", и мне стало интересно, что бы это значило, - рассказал Себастиан Би-би-си. - Внизу была ссылка, я нажал на нее и увидел, что он раздает биткоины!"



Фото: Bongkarn Thanyakij / EyeEm/ BBC

Был там и включенный таймер, а сайт обещал участникам, что они могут удвоить полученные суммы.

Состязание выглядело так, словно его устроила команда Tesla под руководством Маска. Участникам предлагалось посылать любую сумму от 0,1 до 20 биткоинов (примерно от 6 тыс. до миллиона 200 тыс. долларов), и команда обещала удвоить выплаты по ставкам.

Игра по максимуму

Себастиан перепроверил опознавательный логотип рядом с именем Маска, а потом стал решать, стоит ли ему послать 5 или 10 биткоинов.

"Надо делать ставки по максимуму, ведь это настоящая игра, решил я и отправил 10 биткоинов", - рассказывает Себастиан.

Следующие 20 минут, пока тикал таймер, он сидел у себя дома в Кельне и каждые 30 секунд обновлял картинку на экране в ожидании, когда приз попадет в его электронный кошелек.





Потом он увидел очередной зашифрованный твит от Маска, который убедил его в том, что игра была настоящей.

Но когда таймер на экране обнулился, Себастиан осознал, что это было грандиозное надувательство.

"Я откинулся головой на подушку, сердце у меня так и колотилось, я подумал: ну вот, я только что лишил свою семью состояния, распрощался со средствами, которые откладывал на раннюю пенсию, и отменил все предстоящие каникулы с детьми. Я поднялся в спальню, присел на край кровати, разбудил жену и рассказал ей, что совершил ошибку, чудовищную ошибку".

Той ночью Себастиан (он попросил Би-би-си не называть его настоящее имя) так и не смог заснуть.

Вместо этого он провел несколько часов, отправляя электронные послания на фальшивый сайт и твиты на фальшивый аккаунт Илона Маска в попытке вернуть хотя бы часть денег.

Однако в итоге он вынужден был признать, что навсегда расстался со своими биткоинами.

Тем временем аналитики из компании Whale Alert в Амстердаме с ужасом наблюдали, как Себастиан переводит 10 биткоинов, и как через несколько дней кто-то анонимно ими завладел.

Whale Alert несколько месяцев пыталась заставить власти принять меры против мошенников, но так и не дождалась никаких действий.

В задачу таких блокчейновых компаний, как Whale Alert, входит анализ открытых данных о движении криптовалют в реальном времени для выявления существующих тенденций и отслеживания этих валют.

Аналитики выявили, какими электронными кошельками пользуются злоумышленники, специализирующиеся на "бесплатной раздаче", и отметили, что те делают все больше денег на своих махинациях, но 10 биткоинов, потерянных Себастианом, стали самой крупной суммой, похищенной в ходе одной транзакции.

Рекордные кражи

Исследователи говорят, что 2021 год по прибыли уже стал рекордным для мошенников. Только за первые три месяца они похитили свыше 18 млн долларов, в то время как за весь прошлый год их улов составил 16 млн.

По предварительным данным, число обманутых в этом году тоже обещает стать рекордным. Если в 2020 году жертвами обманщиков стали около 10 500 человек, то в этом году уже 5600 доверчивых людей расстались таким образом со своими деньгами.

По словам основателя Whale Alert Франка ван Вирта, трудно сказать, почему такие мошеннические схемы не только ширятся, но и становятся все более успешными.

Собственно говоря, технология такого надувательства, возникшая в 2018 году, особенно не изменилась. Мошенники создают в "Твиттере" поддельные аккаунты знаменитостей вроде Илона Маска, ждут, когда с настоящих аккаунтов появится твит, и отправляют содержащий фальшивку ретвит, который выглядит так, словно это сами знаменитости отправили его миллионам своих подписчиков.

"Твиттер" остается одной из самых популярных платформ у злоумышленников, но надувательство с "бесплатной раздачей" можно обнаружить и в YouTube, и в "Фейсбуке", и в "Инстаграме".

Активность на рынке биткоинов

"Мы не располагаем точными данными, чтобы объяснить это, но дело может быть в расширении рынка биткоинов. Когда цена на биткоины начинает расти, люди сходят с ума, при этом многие из них - новички на этом рынке, которые хватаются за идею быстрых денег, - говорит ван Вирт. - К тому же история о том, как какой-нибудь Илон Маск, большой сторонник криптовалюты, начинает раздавать биткоины, звучит вполне правдоподобно. При этом людей, которые становятся жертвами мошенников, нельзя назвать необразованными. Мы получали письма от людей, у которых похитили биткоины, и они были очень даже продвинутыми".

По мнению эксперта, непредумышленно сбить с толку людей могли и крупные легитимные сайты, занимающиеся криптовалютой, которые иногда в самом деле устраивают бесплатную раздачу биткоинов, чтобы разрекламировать свои услуги.

"Я не идиот!"

Через три недели после случившегося Себастиан был все еще очень смущен. Переписку по электронной почте с Би-би-си он начал с того, что попросил не считать его самым большим идиотом в мире.

"У меня приличное образование и хорошая работа в IT-индустрии, у меня жена и двое детей, у нас чудесный дом с садом, - писал он. - Но тем вечером меня одолела жадность, которая ослепила меня".

Себастиан, которому 42 года, впервые вложил 40 тыс. долларов в биткоины в 2017 году и быстро отбил свои вложения, поскольку стоимость криптовалюты на рынке пошла вверх. А потом он с восторгом наблюдал, как его 10 биткоинов росли в цене и дошли почти до 500 тыс. евро.

Биткоины слишком легко украсть

Сегодня Себастиан хочет, чтобы против мошенников выступили международные власти, а владельцы бирж криптовалюты им активно в этом помогали.

"Биткоины слишком легко украсть. Все платформы обмена криптовалют должны знать своих клиентов и какие электронные кошельки используются мошенниками", - считает он.

Один из самых громких скадалов с "бесплатной раздачей" биткоинов случился в июле 2020 года, когда произошел крупномасштабный (но, к счастью, длившийся недолго) взлом "Твиттера", и хакеры стали рассылать твиты с настоящих аккаунтов таких знаменитостей, как Билл Гейтс, Ким Кардашьян-Уэст и все тот же Илон Маск.

В тот раз мошенникам удалось похитить биткоинов на 118 тыс. долларов, но трое злоумышленников все же были арестованы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .