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В гродненской тюрьме продолжают голодовку двое политзаключенных
Источник материала: Хартия'97
В гродненской тюрьме продолжают голодовку двое политзаключенных
Им нужна ваша поддержка.
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Поддержите наших героев: пишите им письма, выходите на акции солидарности, переводите финансовую помощь на их счет в тюрьме.
Этим людям нужна ваша поддержка!
Игорь Романович Банцер
Дмитрий Александрович Фурманов
Тюрьма №1. 230023, г. Гродно, ул. Кирова, 1
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