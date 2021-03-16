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В гродненской тюрьме продолжают голодовку двое политзаключенных

16.03.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В гродненской тюрьме продолжают голодовку двое политзаключенных

  • 16.03.2021, 11:44
В гродненской тюрьме продолжают голодовку двое политзаключенных
Дмитрий Фурманов (слева) и Игорь Банцер

Им нужна ваша поддержка.

Telegram-канал «Баста!» призывает поддержать белорусских политзаключенных, которые держат голодовку. Напомним, Игорь Банцер держит «сухую голодовку» 13-й день, Дмитрий Фурманов также голодает в знак протеста. Вместе с Дмитрием Фурмановых голодовку в знак солидарности начала его невеста Ольга.

Поддержите наших героев: пишите им письма, выходите на акции солидарности, переводите финансовую помощь на их счет в тюрьме.

Этим людям нужна ваша поддержка!

Игорь Романович Банцер

Дмитрий Александрович Фурманов

Тюрьма №1. 230023, г. Гродно, ул. Кирова, 1

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Теги: Гродно
 
 
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