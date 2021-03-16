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В Египте нашли древний христианский монастырь

16.03.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Египте нашли древний христианский монастырь

  • 16.03.2021, 11:30
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В Египте нашли древний христианский монастырь
Фото: Ministry of Tourism and Antiquities/Facebook

Комплекс состоит из шести секторов, содержащих руины трех церквей и келий монахов.

В Египте в оазисе Бахария, расположенным в 370 километрах к юго-западу от Каира, археологи раскопали руины христианского поселения. Они датированы 4 веком нашей эры и стали доказательством жизни монахов в этом регионе, пишет hromadske.ua.

Раскопки проводила французско-норвежская археологическая группа. Она обнаружила несколько зданий, сделанных из базальта, глиняных кирпичей, высеченных в скале. Их стены украшены старинными надписями и символами христиан коптского обряда.


Фото: Ministry of Tourism and Antiquities/Facebook

Находка дала ученым новые доказательства того, что с 5 века нашей эры в этом регионе присутствовали христианские монахи.

Глава археологической группы Виктор Гика говорит, что ранее в этом же месте обнаружили 19 зданий и церковь, высеченную в скале. Ее стены были украшены религиозными надписями и библейскими отрывками на греческом языке, раскрывающими «природу монашеской жизни в регионе».


Фото: Ministry of Tourism and Antiquities/Facebook
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Комплекс состоит из шести секторов, содержащих руины трех церквей и келий монахов.
 
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