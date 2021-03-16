|
В Египте нашли древний христианский монастырь
Источник материала: Хартия'97
В Египте нашли древний христианский монастырь
Комплекс состоит из шести секторов, содержащих руины трех церквей и келий монахов.
В Египте в оазисе Бахария, расположенным в 370 километрах к юго-западу от Каира, археологи раскопали руины христианского поселения. Они датированы 4 веком нашей эры и стали доказательством жизни монахов в этом регионе, пишет
Раскопки проводила французско-норвежская археологическая группа. Она обнаружила несколько зданий, сделанных из базальта, глиняных кирпичей, высеченных в скале. Их стены украшены старинными надписями и символами христиан коптского обряда.
Находка дала ученым новые доказательства того, что с 5 века нашей эры в этом регионе присутствовали христианские монахи.
Глава археологической группы Виктор Гика говорит, что ранее в этом же месте обнаружили 19 зданий и церковь, высеченную в скале. Ее стены были украшены религиозными надписями и библейскими отрывками на греческом языке, раскрывающими «природу монашеской жизни в регионе».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комплекс состоит из шести секторов, содержащих руины трех церквей и келий монахов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)