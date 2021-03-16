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Обновленная Lada Vesta показала заднюю оптику
Источник материала: Onliner
В России в очередной раз запечатлели испытательные прототипы обновленной Lada Vesta. На этот раз в объективы камер попала парочка универсалов SW. Они ехали в сумерках, поэтому можно рассмотреть рисунок задних LED-огней. Снимки были опубликованы в сообществе
Фанатам Vesta придется подождать рестайлинговую версию модели до начала 2022 года. По информации российских СМИ, премьера машины состоится в конце текущего года, а поставки начнутся в первом квартале следующего. Vesta получит заднюю светодиодную оптику слегка измененного дизайна. Передние фары будут заужены, оформление обоих бамперов и капота изменится.
Пока неясно, какой салон получит Vesta'2022. Предполагается, что нас ждет новая мультимедийная система с увеличенным экраном, другой руль и элементы в духе Renault Arkana (например, блок управления климат-контролем). Под капотом реформ не ждите. Обновленная «Веста» продолжит продаваться с моторами 1,6 мощностью 106 и 113 лошадиных сил, а также 122-сильным агрегатом объемом 1,8 литра.
серый, универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
серый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
коричневый, универсал, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
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В России в очередной раз запечатлели испытательные прототипы обновленной Lada Vesta. На этот раз в объективы камер попала парочка универсалов SW. Они ехали в сумерках,...
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