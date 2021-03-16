Шумные соседи вернулись «под крыло» милиции. А вам уже приходилось бороться за тишину по новому КоАП, есть результат?

Источник материала: Onliner

День 1 марта внес большие изменения в нашу жизнь с правовой точки зрения. О том, как было и как стало для автомобилистов, можно почитать здесь , как жить по-новому всем остальным, раскрывается по этой ссылке . Новые правила (как минимум в теории) должны в том числе усложнить жизнь совершенно безнаказанным любителям домашних шумных застолий, громкой музыки и таких же громких криков. Все знают, что как только около пяти лет назад работу по шумным жильцам передали коммунальщикам, дела в этой сфере стали очень плохи. Да и сами жэсовцы жаловались на связанные руки: обязательства повесили, а инструментов воздействия толком не дали. И вот все изменилось.

Согласно новому Кодексу об административных правонарушениях с гражданами, нарушающими правила пользования жилыми помещениями, будут разговаривать другие люди и по-новому. В законе это прописано следующим образом (статья 22.12):

«Совершение действий, нарушающих покой других граждан в жилом доме или создающих вибрацию и шум, в период с 23 до 7 часов — влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, — влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин.

Проведение работ по переустройству и (или) перепланировке в жилых домах в выходные и праздничные дни, создающих шум или вибрацию, а равно проведение таких работ в период с 19 до 9 часов в рабочие дни — влекут наложение штрафа в размере от четырех до десяти базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо — от пяти до двадцати пяти базовых величин».

Но самое главное, что дергать по этому поводу теперь надо не коммунальщиков и председателей товариществ, а силовиков. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 3.30 обновленного Кодекса об административных правонарушениях составление протоколов на шумных жителей многоквартирных домов теперь относится к компетенции сотрудников органов внутренних дел. Так что номер 102 теперь явно станет более востребованным.

Новые правила действуют уже две недели. По идее, все должно стать четче, быстрее и «весомее»: одно дело, когда с шумными жильцами работает коммунальщик, который такой себе «устрашающий элемент», и совсем другое, когда за дверью «хулигана» стоит человек в форме. И так как проблема буйных соседей у нас стоит весьма остро, наверняка есть люди, которые боролись со смутьянами уже по-новому. Если вы один из таких — расскажите свою историю. Что поменялось (и поменялось ли), как быстро приехали сотрудники милиции, был ли результат от их визита и как развивалась ситуация в дальнейшем. Свои рассказы присылайте на почту ok@onliner.by или в телеграм-аккаунт @september506.