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Видеофакт: аниматора охватило пламя от вспыхнувшего масленичного чучела

16.03.2021 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Проводы зимы во время традиционных гуляний на Масленицу в городе Кингисепп на западе Ленинградской области в воскресенье прошли куда экстремальнее, чем предполагали организаторы мероприятия.

На видео попал момент сжигания чучела, которое буквально взорвалось после того, как аниматоры поднесли к нему горящие факелы. В этот момент один из аниматоров, оказавшийся в опасной близости от вспыхнушего чучела, попал в языки пламени.

Пугающий момент приобрел относительно юмористическую окраску, ведь незадолго до происшествия, ведущая объявила, что "Техника безопасности - наше все".

Сообщается, что аниматор, который оказался в зоне огня и откатился по снегу от пламени, не пострадал.

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Теги: Гродно
 
 
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В сети появилось видео, где аниматор оказался в объятиях пламени во время масленичных гуляний и сжигания чучела. Смотрите на видео, как праздник чуть было не...
 
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