Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Все упиралось в скидки: эксперт о выгодах белорусского транзита через РФ

По мнению собеседника Sputnik,"речь идет о железнодорожных тарифах, потому что там весь вопрос упирался именно в скидку к ж/д тарифам". Возможность перевалки белорусских нефтепродуктов через российские терминалы обсуждалась уже давно, но всегда вставал вопрос о том, что это невыгодно до тех пор, пока железная дорога не предоставит значительные скидки, отметил Чернов.

"Сейчас под давлением политических обстоятельств было принято решение о предоставлении дополнительных скидок на перевозку белорусских нефтепродуктов. Поскольку транспортное плечо на Усть-Лугу и на Петербург больше, чем на Клайпеду для Беларуси, поэтому при прочих равных выгоднее было везти в Клайпеду, но если там предоставлены значительные скидки, то тогда ситуация меняется", ― пояснил эксперт.

По его словам, речь идет о рыночной конкуренции, и та сторона, которая предлагает более выгодные логистические решения и более конкурентные с точки зрения цены и надежности поставок, та сторона и выигрывает в этой борьбе.

"Это процесс все время идет, и тут расслабляться не нужно никому, потому что как ни крути, транспортное плечо на Россию для Беларуси больше, чем на Клайпеду, поэтому чтобы этот поток удерживать, нужно быть конкурентными и по цене, и по прочим параметрам", ― отметил собеседник.

Кроме того, если отношения между Литвой и Беларусью вдруг наладятся, есть шанс, что грузопоток может хотя бы частично вернуться обратно в Клайпеду, не исключил Чернов.

"Нефтепродукты ― это только начало этой истории, мы надеемся, что вслед за нефтепродуктами на Россию пойдут и калийные удобрения из Беларуси. И если белорусский балкерный грузопоток пойдет вслед за нефтепродуктами, он загрузит те достаточно большие мощности, которые сейчас создаются, и экономический эффект будет мультипликативным для всей Ленинградской области", ― резюмировал Чернов.

Напомним, ранее официальный представитель компании "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил о том, что Россия предложила более выгодные условия транзита нефтепродуктов, чем Прибалтика.

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