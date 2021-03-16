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«Куда же вы, Александр Григорьевич, собрались? Как мы без вас?»
Источник материала: UDF
Фото: БЕЛТА
Один из участников рассказал
«Лукашенко начал рассказывать, что всё всерьез и что этот срок — его последний. После Лукашенко заговорил колясочник Талай, сидевший в конце зала: мол, куда же вы, Александр Григорьевич, собрались, как мы без вас, это же вы создали страну, укрепили суверенитет. На этом моменте Лукашенко расплылся в улыбке, конструктивные вопросы больше не обсуждали», — рассказал участник встречи. По его словам, эта встреча была «установочной».
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Впечатления участника первой встречи комиссии по изменениям в Конституцию.
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