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«Куда же вы, Александр Григорьевич, собрались? Как мы без вас?»

16.03.2021 12:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Куда же вы, Александр Григорьевич, собрались? Как мы без вас?»
Фото: БЕЛТА
В понедельник 15 марта Александр Лукашенко встретился с членами комиссии, созданной для разработки проекта новой Конституции.

Один из участников рассказал «Нашей Ниве» о ключевом, по его мнению, моменте встречи.

«Лукашенко начал рассказывать, что всё всерьез и что этот срок — его последний. После Лукашенко заговорил колясочник Талай, сидевший в конце зала: мол, куда же вы, Александр Григорьевич, собрались, как мы без вас, это же вы создали страну, укрепили суверенитет. На этом моменте Лукашенко расплылся в улыбке, конструктивные вопросы больше не обсуждали», — рассказал участник встречи. По его словам, эта встреча была «установочной».
 
 
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Впечатления участника первой встречи комиссии по изменениям в Конституцию.
 
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