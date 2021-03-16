Источник материала: UDF



Фото: БЕЛТА

«Лукашенко начал рассказывать, что всё всерьез и что этот срок — его последний. После Лукашенко заговорил колясочник Талай, сидевший в конце зала: мол, куда же вы, Александр Григорьевич, собрались, как мы без вас, это же вы создали страну, укрепили суверенитет. На этом моменте Лукашенко расплылся в улыбке, конструктивные вопросы больше не обсуждали», — рассказал участник встречи. По его словам, эта встреча была «установочной».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Куда же вы, Александр Григорьевич, собрались? Как мы без вас?» Впечатления участника первой встречи комиссии по изменениям в Конституцию.

Один из участников рассказало ключевом, по его мнению, моменте встречи.