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РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эйсмонт назвала «фейком» сообщения о намеренном падении лыжника перед Лукашенко У Лукашенко, по её словам, самое жёсткое отношение к подобному.

13 мартапринял участие в спортивном празднике под Минском, где его команда победила в эстафете. После этого мероприятия Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал видео, на котором рядом с президентом несколько раз подряд падает другой лыжник.отметила, что такие поддавки невозможны при тысячах зрителей на трибунах. Кроме того, у Лукашенко, по её словам, самое жёсткое отношение к подобному, поэтому «за такие поддавки и работы лишиться можно».Пресс-секретарь президента обратила внимание на то, что на этом видео на груди Лукашенко уже есть завоеванная в гонке медаль, он уже принял участие в церемонии награждения и даже пообщался с прессой.Эйсмонт уточнила, что на кадрах «совершенно другой забег - новичков-любителей», а Лукашенко остался, чтобы поддержать на финише начинающих лыжников.