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Эйсмонт назвала «фейком» сообщения о намеренном падении лыжника перед Лукашенко

16.03.2021 12:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эйсмонт назвала «фейком» сообщения о намеренном падении лыжника перед Лукашенко
Фото: pixabay.com
Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт назвала фейком информацию о том, что во время соревнований «Минская лыжня» участник специально упал, чтобы пропустить вперёд главу страны, сообщает РИА Новости.

13 марта Александр Лукашенко принял участие в спортивном празднике под Минском, где его команда победила в эстафете. После этого мероприятия Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал видео, на котором рядом с президентом несколько раз подряд падает другой лыжник.

Наталья Эйсмонт отметила, что такие поддавки невозможны при тысячах зрителей на трибунах. Кроме того, у Лукашенко, по её словам, самое жёсткое отношение к подобному, поэтому «за такие поддавки и работы лишиться можно».


Пресс-секретарь президента обратила внимание на то, что на этом видео на груди Лукашенко уже есть завоеванная в гонке медаль, он уже принял участие в церемонии награждения и даже пообщался с прессой.

Эйсмонт уточнила, что на кадрах «совершенно другой забег - новичков-любителей», а Лукашенко остался, чтобы поддержать на финише начинающих лыжников.
 
 
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У Лукашенко, по её словам, самое жёсткое отношение к подобному.
 
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