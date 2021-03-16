Источник материала: UDF



Коммунальная авария в Молодечно / БЕЛТА​

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Коммунальная авария в Молодечно оставила без воды 40 жилых домов и школу Возобновить подачу воды удалось в 21:00.

15 марта в 11:39 спасателям сообщили, что в Молодечно по Cухому переулку, 39 прорвало трубопровод холодного водоснабжения. Без воды оставались два многоквартирных и 38 частных жилых домов, а также школа.Возобновить подачу воды удалось в 21:00.