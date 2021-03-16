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Коммунальная авария в Молодечно оставила без воды 40 жилых домов и школу

16.03.2021 12:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Коммунальная авария в Молодечно оставила без воды 40 жилых домов и школу
Коммунальная авария в Молодечно / БЕЛТА​
40 жилых домов и школа в Молодечно остались без воды 15 марта, сообщает БЕЛТА. Причиной стала коммунальная авария.

15 марта в 11:39 спасателям сообщили, что в Молодечно по Cухому переулку, 39 прорвало трубопровод холодного водоснабжения. Без воды оставались два многоквартирных и 38 частных жилых домов, а также школа.

Возобновить подачу воды удалось в 21:00.
 
 
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