|
Минчанина, который призвал ОМОНовцев сложить щиты, приговорили к 5 годам колонии
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Его обвиняют в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 293 УК РБ Уголовного кодекса (массовые беспорядки). Процесс вела судья Анна Хвойницкая.
Алексей Мельников был задержан 4 декабря в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Минске.
10 августа 2020 года Алексей Мельников вышел в город в районе универсама «Рига» по личным делам. Участия в блокировании улиц в тот вечер не принимал. Однако, по его словам, появились люди и начали призывать блокировать улицу. Мельников попытался дробить камни, но у него не получалось.
Затем, по его свидетельствам, на людей вышла стена ОМОНа.
Тогда Мельников снял маску и предложил им сложить щиты, и «решить дело мирным путем».
Свою вину Мельников признал частично. Приговор — пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима.
Алексей Мельников
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Алексей Мельников был задержан 4 декабря в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)