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Алексей Мельников

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минчанина, который призвал ОМОНовцев сложить щиты, приговорили к 5 годам колонии Алексей Мельников был задержан 4 декабря в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.

Его обвиняют в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 293 УК РБ Уголовного кодекса (массовые беспорядки). Процесс вела судьябыл задержан 4 декабря в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Минске.10 августа 2020 года Алексей Мельников вышел в город в районе универсама «Рига» по личным делам. Участия в блокировании улиц в тот вечер не принимал. Однако, по его словам, появились люди и начали призывать блокировать улицу. Мельников попытался дробить камни, но у него не получалось.Затем, по его свидетельствам, на людей вышла стена ОМОНа.Тогда Мельников снял маску и предложил им сложить щиты, и «решить дело мирным путем».Свою вину Мельников признал частично. Приговор — пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима.