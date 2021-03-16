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Минчанина, который призвал ОМОНовцев сложить щиты, приговорили к 5 годам колонии

16.03.2021 12:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Минчанина, который призвал ОМОНовцев сложить щиты, приговорили к 5 годам колонии
Иллюстративное фото
В суде Заводского района Минска 16 марта вынесен приговор по уголовному делу политзаключенного Алексея Мельникова, сообщает spring96.org.

Его обвиняют в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 293 УК РБ Уголовного кодекса (массовые беспорядки). Процесс вела судья Анна Хвойницкая.

Алексей Мельников был задержан 4 декабря в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Минске.

10 августа 2020 года Алексей Мельников вышел в город в районе универсама «Рига» по личным делам. Участия в блокировании улиц в тот вечер не принимал. Однако, по его словам, появились люди и начали призывать блокировать улицу. Мельников попытался дробить камни, но у него не получалось.

Затем, по его свидетельствам, на людей вышла стена ОМОНа.

Тогда Мельников снял маску и предложил им сложить щиты, и «решить дело мирным путем».

Свою вину Мельников признал частично. Приговор — пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Минчанина, который призвал ОМОНовцев сложить щиты, приговорили к 5 годам колонии

Алексей Мельников
 
Теги: Минск
 
 
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Алексей Мельников был задержан 4 декабря в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.
 
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