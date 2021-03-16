Футболистки «Динамо» выиграли Суперкубок Беларуси

Источник материала: ОНТ

С розыгрыша этого трофея стартовал новый сезон. В решающем поединке «Динамо» встречалось с футбольным клубом «Минск» – шестикратным обладателем Суперкубка.

Но упорной борьбы в этом матче не получилось. Футболистки «Динамо» разгромили соперниц – 4:0.

Два гола на счету Дарьи Стежко, ещё по одному забили Анастасия Линник и Эстер Рамалепе. Отметим, что действующие чемпионки страны выиграли Суперкубок Беларуси впервые.

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