|
Футболистки «Динамо» выиграли Суперкубок Беларуси
Источник материала: ОНТ
С розыгрыша этого трофея стартовал новый сезон. В решающем поединке «Динамо» встречалось с футбольным клубом «Минск» – шестикратным обладателем Суперкубка.
Но упорной борьбы в этом матче не получилось. Футболистки «Динамо» разгромили соперниц – 4:0.
Два гола на счету Дарьи Стежко, ещё по одному забили Анастасия Линник и Эстер Рамалепе. Отметим, что действующие чемпионки страны выиграли Суперкубок Беларуси впервые.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С розыгрыша этого трофея стартовал новый сезон. В решающем поединке «Динамо» встречалось с футбольным клубом «Минск» – шестикратным обладателем Суперкубка. Но...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)