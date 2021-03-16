ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Футболистки «Динамо» выиграли Суперкубок Беларуси

16.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Футболистки «Динамо» выиграли Суперкубок Беларуси

С розыгрыша этого трофея стартовал новый сезон. В решающем поединке «Динамо» встречалось с футбольным клубом «Минск» – шестикратным обладателем Суперкубка.

Но упорной борьбы в этом матче не получилось. Футболистки «Динамо» разгромили соперниц – 4:0.

Два гола на счету Дарьи Стежко, ещё по одному забили Анастасия Линник и Эстер Рамалепе. Отметим, что действующие чемпионки страны выиграли Суперкубок Беларуси впервые.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С розыгрыша этого трофея стартовал новый сезон. В решающем поединке «Динамо» встречалось с футбольным клубом «Минск» – шестикратным обладателем Суперкубка. Но...
 
Новости дня
Новости разные
 
Медики назвали лучшие продукты для здоровья глаз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by