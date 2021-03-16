Девушка отказалась от сладкого и похудела на 63 кг к выпускному. Только взгляните на «до» и «после»!

Источник материала: ОНТ

Австралийка Жозефина Дегран смогла похудеть на 63 кг и влезть в платье размера S к выпускному. Своим опытом и секретами похудения она делится в блоге в Instagram.

Всю свою жизнь девушка не могла себе отказать в сладком: шоколадки, печенье, мороженое. В годы студенчества Жозефина весила около120 килограммов. Когда пришла пора задумываться о платье на выпускной, австралийка поставила цель – надеть платье размера S.

Вот так девушка выглядела до того, как начала свою борьбу с лишним весом.





Чтобы сбросить лишние килограммы, австралийка начала придерживаться строгой диеты. И в первую очередь отказалась от сладкого. Также девушка подписалась на несколько мотивационных аккаунтов в Instagram. Она призналась, что это помогло ей начать новую жизнь и придерживаться цели. Также девушка начала ходить в спортзал и заниматься по индивидуальной системе тренировок.

В результате Жозефина смогла сбросить 63 килограмма, и теперь она, как и мечтала, носит одежду размера S.

Поборов лишний вес, Жозефина стала увереннее в себе и при этом сама мотивирует других людей, которые мечтают похудеть.

На нее подписаны 137 тысяч человек. Девушка даже ник себе выбрала соответствующий – «nolongerfatjosie» (больше не толстая Жози).

Фото: instagram.com/nolongerfatjosie

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