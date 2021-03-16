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Ещё два участника 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов станут известны сегодня
Источник материала: ОНТ
Мадридский «Реал» на своем поле примет итальянскую «Аталанту».
В первой встрече испанский клуб одержал победу с минимальным счётом – 1:0 (отметим, что в той игре уже в первом тайме «Аталанта» осталась без одного из ведущих игроков – красную карточку получил полузащитник Ремо Фройлер).
Чтобы пробиться в четвертьфинал «Реалу» достаточно лишь закрепить гостевой успех.
В ещё одном матче сегодня встретятся «Манчестер Сити» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Фаворитом в этом противостоянии считается «Манчестер Сити». В первом поединке этих соперников команда Хосепа Гвардиолы выиграла со счётом 2:0.
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Мадридский «Реал» на своем поле примет итальянскую «Аталанту». В первой встрече испанский клуб одержал победу с минимальным счётом – 1:0 (отметим, что в той игре...
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