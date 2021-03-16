В США легкомоторный самолёт рухнул на дорогу в жилом районе

Источник материала: ОНТ

Два человека погибли и ещё два получили ранения. Момент ЧП во Флориде сняла камера видеонаблюдения.

Воздушное судно при падении зацепило проезжавший автомобиль, а потом вспыхнуло.

По предварительным данным, самолет вскоре после вылета возвращался обратно в аэропорт, однако до воздушной гавани не добрался, рухнув в десятках метров от взлётно-посадочной полосы.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram