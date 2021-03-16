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В США легкомоторный самолёт рухнул на дорогу в жилом районе
Источник материала: ОНТ
Два человека погибли и ещё два получили ранения. Момент ЧП во Флориде сняла камера видеонаблюдения.
Воздушное судно при падении зацепило проезжавший автомобиль, а потом вспыхнуло.
По предварительным данным, самолет вскоре после вылета возвращался обратно в аэропорт, однако до воздушной гавани не добрался, рухнув в десятках метров от взлётно-посадочной полосы.
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Два человека погибли и ещё два получили ранения. Момент ЧП во Флориде сняла камера видеонаблюдения. Воздушное судно при падении зацепило проезжавший автомобиль, а...
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