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В США легкомоторный самолёт рухнул на дорогу в жилом районе

16.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США легкомоторный самолёт рухнул на дорогу в жилом районе

Два человека погибли и ещё два получили ранения. Момент ЧП во Флориде сняла камера видеонаблюдения.

Воздушное судно при падении зацепило проезжавший автомобиль, а потом вспыхнуло.

По предварительным данным, самолет вскоре после вылета возвращался обратно в аэропорт, однако до воздушной гавани не добрался, рухнув в десятках метров от взлётно-посадочной полосы.

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Два человека погибли и ещё два получили ранения. Момент ЧП во Флориде сняла камера видеонаблюдения. Воздушное судно при падении зацепило проезжавший автомобиль, а...
 
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