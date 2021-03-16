Американский виолончелист Йо Йо Ма устроил концерт в центре вакцинации

Источник материала: ОНТ

Лучшее лекарство – музыка. Импровизированный концерт в центре вакцинации – сыграл известный американский виолончелист Йо Йо Ма.

Такой подарок пациентам музыкант сделал после получения второй дозы вакцины от ковида. После прививки виолончелист устроил 15-минутный концерт, в который включил пьесы Баха и Шуберта. И в конце вызвал аплодисменты восторженных зрителей.

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